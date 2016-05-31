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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 17:13 BJT

《中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表》--5月31日

5月31日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时间
17:07时，1港元=0.84761人民币 )
    
    涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平
均溢价为35.53%，高于上交易日收盘的33.51%。
        
    公司名         A股代码          H股代码     A股价格  H股价格(   A/H股比价
                                                 (元)     港元)    
 工商银行                                          4.36      4.12        1.25
 建设银行                                          4.88      5.01        1.15
 中国银行                                          3.36      3.16        1.25
 农业银行                                          3.19      2.84        1.33
 招商银行                                         18.00     15.94        1.33
 中信银行                                          5.80      4.56        1.50
 交通银行                                          5.53      4.81        1.36
 民生银行                                          9.09      7.32        1.47
 中国人寿                                         21.62     17.38        1.47
 中国平安                                         32.72     34.70        1.11
 中国太保                                         27.29     26.55        1.21
 中信证券                                         16.79     16.84        1.18
 新华人寿                                         42.28     26.60        1.88
 海通证券                                         15.85     12.70        1.47
 华能国际                                          7.51      5.31        1.67
 大唐发电                                          4.01      2.08        2.27
 华电国际                                          5.28      4.12        1.51
 中煤能源                                          4.79      3.49        1.62
 中国神华                                         13.95     12.34        1.33
 中国石油                                          7.37      5.34        1.63
 兖州煤业                                          9.31      4.18        2.63
 中国石化                                          4.83      5.30        1.08
 上海石化                                          6.16      3.80        1.91
 中海油服                                         12.57      5.91        2.51
 仪征化纤                                          3.98      1.45        3.24
 中国铝业                                          4.11      2.35        2.06
 江西铜业                                         13.33      8.35        1.88
 洛阳钼业                                          3.86      1.52        3.00
 紫金矿业                                          3.06      2.24        1.61
 马钢股份                                          2.46      1.47        1.97
 鞍钢股份                                          3.87      3.17        1.44
 重庆钢铁                                          2.53      1.09        2.74
 海螺水泥                                         15.23     18.80        0.96
 洛阳玻璃                                         26.35      4.32        7.20
 京城机电                                          8.68      3.10        3.30
 中联重科                                          4.16      2.50        1.96
 金隅股份                                          7.98      2.46        3.83
 中国国航                                          6.98      5.14        1.60
 东方航空                                          6.73      4.15        1.91
 南方航空                                          6.84      4.56        1.77
 中国远洋                                          5.31      2.79        2.25
 中海集运                                          4.33      1.69        3.02
 中集集团                                         14.32      9.83        1.72
 中海发展                                          6.24      4.87        1.51
 宁沪高速                                          8.49     10.64        0.94
 深高速                                            8.17      6.67        1.45
 成渝高速                                          4.85      2.64        2.17
 皖通高速                                         14.88      5.90        2.98
 广深铁路                                          4.07      3.76        1.28
 中国南车                                          9.70      7.39        1.55
 中国交建                                         11.00      8.80        1.47
 中国铁建                                         10.11      9.71        1.23
 中国中铁                                          7.25      5.97        1.43
 长城汽车                                          8.56      5.98        1.69
 比亚迪                                           59.80     44.95        1.57
 广汽集团                                         23.74      8.89        3.15
 青岛啤酒                                         29.63     27.95        1.25
 白云山                                           23.87     17.62        1.60
 新华制药                                         10.66      4.75        2.65
 海信科龙                                          8.13      3.54        2.71
 南京熊猫                                         13.48      5.45        2.92
 晨鸣纸业                                          8.25      5.44        1.79
 上海医药                                         18.43     16.78        1.30
 中兴通讯                                         13.78     10.20        1.59
 东方电气                                         10.07      5.89        2.02
 潍柴动力                                          7.94      9.08        1.03
 东北电气                                          5.94      2.54        2.76
 广船国际                                         24.90     11.84        2.48
 昆明机床                                          6.85      2.44        3.31
 一拖股份                                          9.48      3.97        2.82
 北辰实业                                          4.14      2.26        2.16
 创业环保                                          7.70      4.10        2.22
 中国中冶                                          3.75      2.20        2.01
 金风科技                                         15.10     12.06        1.48
 丽珠                                             43.03     35.50        1.43
 万科                                             24.43     18.52        1.56
 郑煤机                                            5.74      3.14        2.16
 大连港                                            5.55      3.25        2.01
 山东墨龙                                          7.91      2.92        3.20
 浙江世宝                                         25.50      8.07        3.73
 复星医药                                         19.28     20.20        1.13
 光大银行                                          3.71      3.34        1.31
 东江环保                                         17.41     12.68        1.62
 上海电气                                          7.80      3.34        2.76
 广发证券                                         16.45     18.00        1.08
 华泰证券                                         18.48     16.30        1.34
    
    附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算。
    如欲浏览A+H股实时报价对比页面，请点选<0#HKSEH-CHINAA>

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