重温稿-《中国新债预测》一年和10年国债预测均值2.27%和2.96%，PMI预期不佳

* 招标品种: 财政部一年和10年续发国债

* 招标金额: 690亿元人民

* 招标时间: 周三(6月1日)10:35-11:35

* 受访人数: 9位(银行、券商、基金)

* 预测区间: 1年：2.25%-2.28%；10年：2.94%-2.99%

* 预测均值: 1年：2.27%；10年：2.96%(按各家机构预测值平均)

路透北京5月31日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，近期一级市场需求旺盛，且市场对明天即将出炉的制造业采购经理人指数(PMI)预期较差，同时资金面稳中偏宽松，明日两期新债定位将略低于二级，一年和10年期的收益率预测均值为2.27%和2.96%。

华南一银行交易员称，最近资金面偏松，一级市场表现亦不错，“明天9点官方PMI发布，感觉市场预期比较差，不知道明天会不会有惊喜。”

路透综合31家分析机构预估中值显示，中国5月官方制造业PMI料续降至50，为连续第二个月回落，表明工业经济继续下滑，整体经济依然不佳。 此外，5月财新制造业PMI亦将于明日09:45公布。

另据国信证券定价分析报告称，相对于二级市场纠结走势而言，近期利率债一级市场表现稳中向好，不过国债品种表现较政策性金融债整体依然偏弱。

“综合考虑当前机构的配置偏好，预计本次中标利率将在二级市场水平附近的位置。”报告称。该机构针对一年期债定位的预测区间为2.25%-2.31%，10年期债为2.96%-3.02%。

交易员透露，本次续发的一年期国债的标的券160011当日无成交，估值在2.3075%；10年期国债标的券160010最新成交在2.9750%；银行间市场固定利率国债到期收益率曲线 显示，一年和10年期品种最新收益率分别为2.3196%和2.9776%。

明日招标两期债均采用混合式招标方式，标的为价格。全部为竞争性招标，进行甲类成员追加投标。招标当日，之前发行的同期国债停止交易一天；招标结束至6月2日进行分销；6月6日起与之前发行的同期国债合并上市交易。10年期国债发行手续费为承销面值的0.1%。

本次续发行国债的起息日、兑付安排、票面利率、交易及托管方式等与之前发行的同期国债相同，两期国债的票面利率分别为2.30%和2.90%。