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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 17:41 BJT

中国新债：重庆市下周二招标发行406亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透北京5月31日 - 中国重庆市财政局周二公告，将于下周二(6月7日)招标发行总额40
6亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债137亿元，专项债269亿元，期限均为三、五、
七和10年。
    
    上述债券均为该市今年第二批，且全部为新增债券，中债资信评估对债券评级均为AAA
级。

    具体发行规模和招标时间如下：
         类别             期限      规模（亿元        招标时间         发行期
                                        ）                            
       一般债券           三年          21       6月7日09:20-10:00     6月8日
                          五年          40                                
                          七年          40                                
                          10年          36                                
                          小计         137                                
       专项债券           三年          68       6月7日10:20-11:00     6月8日
                          五年          67                                
                          七年          67                                
                          10年          67                            
                          小计         269                                
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个
工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值
上浮15%之间。
 
    中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善
地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等
机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。    
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标
占比近八成，定向发行占比约两成。 (完)

    参看详情，可点选中国债券信息网 here
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 (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)

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