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亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 17:45 BJT

香港证券：证监会谴责汇心金融并罚款270万港元，涉卖空指令监控缺失

路透香港5月31日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周二称，谴责汇心金融有限公司并处以罚款270万港元，因该行犯有涉及卖空指令的内部监控缺失，且没有遵照规定及时汇报交易系统缺漏。

汇心金融为本地中小型券商，以低佣金及快速网上交易作卖点。

证监会调查发现，汇心金融在2012年11月至2014年1月期间，因没有就侦察及防止卖空交易设立有效的内部监控程序，导致其执行了至少65宗卖空交易。

证监会称，汇心金融早在2013年1月便已发现其自行开发的交易系统有所缺漏，但却没有遵照证监会《操守准则》所规定及时汇报该系统的重大错误或缺陷。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)

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