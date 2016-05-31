香港证券：证监会谴责汇心金融并罚款270万港元，涉卖空指令监控缺失

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透香港5月31日 - 香港证券及期货事务监察委员会（证监会）周二称，谴责汇心金融有限公司并处以罚款270万港元，因该行犯有涉及卖空指令的内部监控缺失，且没有遵照规定及时汇报交易系统缺漏。
汇心金融为本地中小型券商，以低佣金及快速网上交易作卖点。
证监会调查发现，汇心金融在2012年11月至2014年1月期间，因没有就侦察及防止卖空交易设立有效的内部监控程序，导致其执行了至少65宗卖空交易。
证监会称，汇心金融早在2013年1月便已发现其自行开发的交易系统有所缺漏，但却没有遵照证监会《操守准则》所规定及时汇报该系统的重大错误或缺陷。（完）
参看相关细节，可点选网址(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。