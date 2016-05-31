中国新债：天津定向发行134.76亿一般及专项地方债，利率较下限均上浮15%

路透北京5月31日 - 中国天津市财政局周二公告，当日采用定向承销方式发行了总额134.76亿元人民币的 一般和专项地方债，其中一般债25.98亿元，专项债108.78亿元，中标利率较下限上浮幅度均为15%。 天津市本次定向发行的一般债券含三、五、七和10年期，利率分别为2.96%、3.17%、3.42%和3.39%；专项 债含五、七和10年三个期限，利率和同期限一般债相同。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类 规模（亿 期限（ 利率（% 基准利率 上浮基点（ 上浮幅度 别 元） 年） ） （%） bp） （%） 一般债 3.55 3 2.96 2.58 38 15 券 一般债 7.5 5 3.17 2.75 42 15 券 一般债 7.43 7 3.42 2.97 45 15 券 一般债 7.5 10 3.39 2.95 44 15 券 合计 25.98 专项债 54.77 5 3.17 2.75 42 15 券 专项债 26.51 7 3.42 2.97 45 15 券 专项债 27.5 10 3.39 2.95 44 15 券 合计 108.78 此外，天津市今日下午还公开招标发行了四期一般地方债和三期专项地方债，3-10年一般地方债中标利率 为2.67%、2.86%、3.10%和3.13%，较投标下限分别上浮9个基点(bp)、11bp、13bp和18bp，对应投标倍数2.79 倍、2.09倍、2.01倍和1.50倍。 而5-10年专项地方债中标利率全部落在投标区间下限，分别为2.75%、2.97%和2.95%，对应投标倍数2.39 倍、1.99倍和1.84倍。 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中定向发行7,921.7795亿元， 占比约两成，公开招标占比近八成。 定价方面，2015年各省市定向地方债利率较下限上浮幅度在15%附近居多。陕西省去年11月发行的定向债 利率则较下限上浮20%，为当年定向债上浮幅度最高；上浮点数绝对值上，则以去年7月2日大连市定向发行的1 0年一般和专项债的69个bp为最大。 中国财政部曾发布通知，明确今年各地地方债每季度发行不超过规模上限30%，同时要求地方财政着手改 善地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等机构投资者和个 人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期 记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明； 审校 毕晓雯)