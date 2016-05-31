中国新债：广西下周二招标发行368亿元一般和专项地方债，期限3-10年

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透北京5月31日 - 中国广西壮族自治区财政厅周二公告，将于下周二(6月7日)招标发 行总额368亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债336亿元，专项债32亿元。一般债含三 、五、七和10年四个期限，专项债含五、七和10年三个期限。 上述一般债为该省今年第三批，其中新增债券294.8亿元，置换债券41.2亿元；专项债 为该省今年第二批，全部为新增债券。中债资信评估对债券评级均为AAA级。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模（亿元 招标时间 发行期 ） 一般债券 三年 36 6月7日14:00-14:40 6月8日 五年 100 七年 100 10年 100 小计 336 专项债券 五年 16 6月7日15:00-15:40 6月8日 七年 6 10年 10 小计 32 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个 工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值 上浮15%之间。 中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善 地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等 机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标 占比近八成，定向发行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。