中国新债：广西下周二招标发行368亿元一般和专项地方债，期限3-10年

路透北京5月31日 - 中国广西壮族自治区财政厅周二公告，将于下周二(6月7日)招标发 行总额368亿元人民币一般和专项地方债，其中一般债336亿元，专项债32亿元。一般债含三 、五、七和10年四个期限，专项债含五、七和10年三个期限。 上述一般债为该省今年第三批，其中新增债券294.8亿元，置换债券41.2亿元；专项债 为该省今年第二批，全部为新增债券。中债资信评估对债券评级均为AAA级。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模（亿元 招标时间 发行期 ） 一般债券 三年 36 6月7日14:00-14:40 6月8日 五年 100 七年 100 10年 100 小计 336 专项债券 五年 16 6月7日15:00-15:40 6月8日 七年 6 10年 10 小计 32 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标区间均为招标日前一至五个 工作日，中债银行间固定利率国债收益率曲线中，同期限国债收益率算术平均值与该平均值 上浮15%之间。 中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善 地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等 机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标 占比近八成，定向发行占比约两成。 (完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here here (发稿 侯向明；; 审校 杨淑祯)