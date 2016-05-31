台湾央行：整体金融体系维持稳定惟民众购屋负担重--金融稳定报告

路透台北5月31日 - 台湾央行周二发布金融稳定报告称，台湾在经济成长减缓但物价平稳的环境下，金融机构获利良好，资产品质及资本水准普遍提升；整体而言，金融体系维持稳定，惟不动产市场呈〞量缩价缓降〞走势，民众购屋负担仍重。

该报告并称，为促进金融稳定，央行将持续关注全球经济金融情势变化对台湾金融体系的影响，并采行妥适的货币、信用及外汇政策，包括调降政策利率及调整不动产贷款的针对性审慎措施等。

台湾央行今日发布的第10期金融稳定报告，主要是汇整2015年初至今年4月间台湾及全球经济及金融情势的发展，并分析可能影响台湾金融体系的风险，提供给外界参考。

报告指出，台湾企业部门的上市柜公司财务体质尚属稳健；家庭部门借款略增，但借款品质尚佳；不动产市场呈〞量缩价缓降〞，民众购屋负担仍居高。

而在金融部门方面，台湾债票券、股票及外汇市场维持正常运作。本地银行获利微降，惟资产品质佳且准备提列充足，资本维持适足水准；而人寿保险公司与票券金融公司经营绩效提升，财务体质尚属健全。(完)