台湾央行：整体金融体系维持稳定惟民众购屋负担重--金融稳定报告

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透台北5月31日 - 台湾央行周二发布金融稳定报告称，台湾在经济成长减缓但物价平稳的环境下，金融机构获利良好，资产品质及资本水准普遍提升；整体而言，金融体系维持稳定，惟不动产市场呈〞量缩价缓降〞走势，民众购屋负担仍重。
该报告并称，为促进金融稳定，央行将持续关注全球经济金融情势变化对台湾金融体系的影响，并采行妥适的货币、信用及外汇政策，包括调降政策利率及调整不动产贷款的针对性审慎措施等。
台湾央行今日发布的第10期金融稳定报告，主要是汇整2015年初至今年4月间台湾及全球经济及金融情势的发展，并分析可能影响台湾金融体系的风险，提供给外界参考。
报告指出，台湾企业部门的上市柜公司财务体质尚属稳健；家庭部门借款略增，但借款品质尚佳；不动产市场呈〞量缩价缓降〞，民众购屋负担仍居高。
而在金融部门方面，台湾债票券、股票及外汇市场维持正常运作。本地银行获利微降，惟资产品质佳且准备提列充足，资本维持适足水准；而人寿保险公司与票券金融公司经营绩效提升，财务体质尚属健全。(完)
(记者 罗两莎；审校 张喜良)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。