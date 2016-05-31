版本:
中国
亚洲 | 2016年 5月 31日 星期二 19:30 BJT

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受马币走弱和国内生物柴油新规提振

路透吉隆坡5月31日 - 马来西亚棕榈油期货周二逆转稍早的跌势收高，因马币走弱以及马来西亚政府宣布上调生物柴油强制使用量。

棕榈油被用于生物柴油的组份，增加生物柴油使用量将提高棕榈油的消费量并提振其价格。

8月棕榈油期货 收高0.8%至每吨2,620马币(635美元)。

成交量为39,800口，2015年日均成交量为44,600口。

“市场在马币走弱和生物柴油新规的带动下上涨，”吉隆坡一交易商称。马来西亚政府周二宣布，交通和工业部门的生物柴油强制使用量将分别上升至10%和7%。

马币在傍晚时段走弱，也支撑棕榈油。马币兑美元曾一度跌至4.1350的3月16日以来最低，盘终收跌0.2%。

据船货验证机构的数据，5月整月马来西亚棕榈油出口较4月增长11-15%，至约120万吨。

芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油合约 上涨0.2%，中国大连商品交易所9月豆油合约 下跌0.9%。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 杜明霞)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐