马来西亚期市：棕榈油期货收高，受马币走弱和国内生物柴油新规提振

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透吉隆坡5月31日 - 马来西亚棕榈油期货周二逆转稍早的跌势收高，因马币走弱以及马来西亚政府宣布上调生物柴油强制使用量。
棕榈油被用于生物柴油的组份，增加生物柴油使用量将提高棕榈油的消费量并提振其价格。
8月棕榈油期货 收高0.8%至每吨2,620马币(635美元)。
成交量为39,800口，2015年日均成交量为44,600口。
“市场在马币走弱和生物柴油新规的带动下上涨，”吉隆坡一交易商称。马来西亚政府周二宣布，交通和工业部门的生物柴油强制使用量将分别上升至10%和7%。
马币在傍晚时段走弱，也支撑棕榈油。马币兑美元曾一度跌至4.1350的3月16日以来最低，盘终收跌0.2%。
据船货验证机构的数据，5月整月马来西亚棕榈油出口较4月增长11-15%，至约120万吨。
芝加哥期货交易所(CBOT)7月豆油合约 上涨0.2%，中国大连商品交易所9月豆油合约 下跌0.9%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 王洋; 审校 杜明霞)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。