国际油市：亚洲汽油裂解价差跌至两周半低点左右，因供给充足

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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路透新加坡5月31日 - 亚洲汽油裂解价差周二从三日高位下滑，跌至每桶8.49美元的两周半低点左右，因供给充足。
但卖家将希望寄托于穆斯林斋月和美国的夏季驾车高峰季。这两个因素通常会推高需求。
中国炼厂的检修可能也会令其近期处于高位的汽油出口下滑。今年前四个月中国月均汽油出口量约为643,000吨，比去年同期高出54%左右。
“5月和6月的检修，尤其是(中国)地方炼厂的检修将降低汽油产量，”BMI Research本周在一份致客户的报告中写道。
远期市场上汽油价格走强，促使在新加坡和马来西亚海域船舶上储油的贸易商卸货，要么是出售油品，要么是将油品转到陆上存储设施。
亚洲石脑油裂解价差连续第二日小升，来到三日高位每吨49.05美元，但比一年前低46%，因市场持续供给过剩。
这使得现货价格保持在低位，体现在韩国韩华道达尔前一日的一笔采购交易中。
韩华道达尔以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水1.50-2.00美元的价格，寻求在7月上半月到达大山(Daesan)的石脑油。
交易员表示，到达亚洲的西方船货要大幅减少方能缓解供给过剩的态势。(完)
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(编译 王洋; 审校 杜明霞)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。