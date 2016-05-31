国际油市：亚洲汽油裂解价差跌至两周半低点左右，因供给充足

路透新加坡5月31日 - 亚洲汽油裂解价差周二从三日高位下滑，跌至每桶8.49美元的两周半低点左右，因供给充足。

但卖家将希望寄托于穆斯林斋月和美国的夏季驾车高峰季。这两个因素通常会推高需求。

中国炼厂的检修可能也会令其近期处于高位的汽油出口下滑。今年前四个月中国月均汽油出口量约为643,000吨，比去年同期高出54%左右。

“5月和6月的检修，尤其是(中国)地方炼厂的检修将降低汽油产量，”BMI Research本周在一份致客户的报告中写道。

远期市场上汽油价格走强，促使在新加坡和马来西亚海域船舶上储油的贸易商卸货，要么是出售油品，要么是将油品转到陆上存储设施。

亚洲石脑油裂解价差连续第二日小升，来到三日高位每吨49.05美元，但比一年前低46%，因市场持续供给过剩。

这使得现货价格保持在低位，体现在韩国韩华道达尔前一日的一笔采购交易中。

韩华道达尔以成本加运费价(C&F)每吨较日本报价贴水1.50-2.00美元的价格，寻求在7月上半月到达大山(Daesan)的石脑油。

交易员表示，到达亚洲的西方船货要大幅减少方能缓解供给过剩的态势。(完)

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