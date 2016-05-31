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货币新闻 | 2016年 5月 31日 星期二 23:11 BJT

USDA报告：5月26日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透5月31日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨
计)：
    
   一周截至日 05/26/2016    05/19/2016    05/19/2016  05/28/2015
  
                  初值        修正值         前值    
    小麦       494,842       302,342       301,271       365,031
    燕麦 　          0           300           300             0
    大麦           416            73            73        17,684
    玉米       786,407     1,147,856     1,076,464       984,275
    高粱        65,890        52,031        52,031       158,926
    大豆   　  182,261        88,349        77,372        85,075
    
                 作物年度截至目前检验
                本年度         上年度
    小麦    20,072,250     22,622,295
    燕麦         4,345            600
    大麦        31,928        180,222
    玉米    28,414,240     31,911,906
    高粱     7,092,982      7,362,255
    大豆    43,397,962     46,967,064
    
    注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和
高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完)
  

 (编译 母红；审校 利棣儿)

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