USDA报告：5月26日止当周美国农作物出口检验报告(表)

路透5月31日 - 美国农业部(USDA)每周出口检验报告摘要如下(以吨 计)： 一周截至日 05/26/2016 05/19/2016 05/19/2016 05/28/2015 初值 修正值 前值 小麦 494,842 302,342 301,271 365,031 燕麦 0 300 300 0 大麦 416 73 73 17,684 玉米 786,407 1,147,856 1,076,464 984,275 高粱 65,890 52,031 52,031 158,926 大豆 182,261 88,349 77,372 85,075 作物年度截至目前检验 本年度 上年度 小麦 20,072,250 22,622,295 燕麦 4,345 600 大麦 31,928 180,222 玉米 28,414,240 31,911,906 高粱 7,092,982 7,362,255 大豆 43,397,962 46,967,064 注:小麦、燕麦、大麦的作物销售年度自6月1日开始。大豆、玉米和 高粱的作物销售年度自9月1日开始。(完) (编译 母红；审校 利棣儿)