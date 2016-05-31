芝加哥期市：CBOT大豆期货下跌，因获利了结和技术性卖出

路透芝加哥5月31日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌，交易商表示，随着阿根廷延误多时的收割提速，预期供应将会增加，从而引发一轮技术性卖出和月底获利了结。

豆粕和豆油期货也下跌。

本月，CBOT大豆期货 升4.7%，为连续三个月上涨。豆粕期货 劲升18.4%，豆油期货 录得4.1%的月度跌幅。

对南美收成的持续担忧，限制周二CBOT大豆跌幅。

下月阿根廷收割应该加速，因预期天气晴朗，但好天气来的太迟，无法拯救那些在4月洪涝后仍然浸泡在水中的作物。

分析师预计，周二稍晚美国农业部报告将显示，上周大豆种植完成率为70%。

美国农业部表示，最新一周大豆出口检验18.2261万吨，高于之前一周的8.8349万吨，但符合5-25万吨的预期区间。

美国农业部表示，民间出口商卖出21.3万吨美国大豆到未知的目的地，包括7.3万吨在2015/16年交付的大豆。

CBOT-7月大豆 收低8美分，报每蒲式耳10.78-1/2美分。

豆粕期货 收低6美元，报每短吨396.6美元。

7月豆油期货 收高0.34美分，报31.82美分。

今日CBOT大豆预估成交量为201,135口，豆粕为107,710口，豆油为123,387口。(完)

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