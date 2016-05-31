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货币新闻 | 2016年 6月 1日 星期三 03:13 BJT

重发-标题新闻：美国3月原油日需求同比增长2%至1,961万桶，汽油日需求增长3.8%至940万桶－EIA

(重发以补齐代码。)

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选

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