《全球汇市》美元兑英镑和欧元上涨，因英国退欧忧虑加重

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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* ICM民调显示英国退欧阵营支持率领先
* 美元兑英镑触及八日高位
* 美元兑欧元温和上涨
* 美元兑日圆下滑，受避险人气带动
* 美元指数在5月大涨2.9%
路透纽约5月31日 - 美元兑英镑周二触及八日高位，兑欧元小涨，此前两项民调显示英国退欧阵营支持率领先，日圆兑美元上涨，受避险人气带动。
民调公司ICM的电话调查显示，45%英国受访者支持退欧，42%支持留欧。
ICM同时公布另一份周度线上民调结果，显示47%受访者支持退欧，44%支持留欧，上次民调两阵营支持率均为45%。
分析师表示，民调结果使原本对英国退欧风险满有把握的交易商感到意外，且拖累欧元下跌，因英国退欧将对其他欧洲国家造成负面影响。
英国民众将在6月23日投票决定英国是否留在欧盟。英国央行曾表示，退欧将可能令英国经济陷入衰退。
“欧元的表现受到英镑兑美元走弱所拖累，”Westpac Banking Corporation资深汇市策略师Richard Franulovich说。
英镑兑美元 在纽约尾盘大跌1.1%，报1.4476美元，接近八日低位1.4464美元。5月，英镑兑美元势将录得三个月来首次月度下跌，跌幅接近1%。
欧元兑美元 在纽约尾盘跌0.13%，报1.1129美元，稍早高见1.1173美元。避险的日圆上涨，美元兑日圆 最新下跌0.5%，报110.55日圆，接近稍早触及的110.51日内低位。
英国退欧民调“对其他欧洲货币有一些外溢效应，”Merk Investments首席投资长Axel Merk说。“如果英国脱欧，将对其化地方造成连锁反应。”
美元兑一篮子六种主要货币 在5月大涨2.9%，势将录得六个月来最大月度涨幅。美元兑日圆仍将录得一年半来最大月度涨幅，升幅达到约4%。
对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在6月或7月加息的预期增强，提振美元在5月上涨。(完)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。