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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 04:50 BJT

《全球汇市》美元兑英镑和欧元上涨，因英国退欧忧虑加重

* ICM民调显示英国退欧阵营支持率领先

* 美元兑英镑触及八日高位

* 美元兑欧元温和上涨

* 美元兑日圆下滑，受避险人气带动

* 美元指数在5月大涨2.9%

路透纽约5月31日 - 美元兑英镑周二触及八日高位，兑欧元小涨，此前两项民调显示英国退欧阵营支持率领先，日圆兑美元上涨，受避险人气带动。

民调公司ICM的电话调查显示，45%英国受访者支持退欧，42%支持留欧。

ICM同时公布另一份周度线上民调结果，显示47%受访者支持退欧，44%支持留欧，上次民调两阵营支持率均为45%。

分析师表示，民调结果使原本对英国退欧风险满有把握的交易商感到意外，且拖累欧元下跌，因英国退欧将对其他欧洲国家造成负面影响。

英国民众将在6月23日投票决定英国是否留在欧盟。英国央行曾表示，退欧将可能令英国经济陷入衰退。

“欧元的表现受到英镑兑美元走弱所拖累，”Westpac Banking Corporation资深汇市策略师Richard Franulovich说。

英镑兑美元 在纽约尾盘大跌1.1%，报1.4476美元，接近八日低位1.4464美元。5月，英镑兑美元势将录得三个月来首次月度下跌，跌幅接近1%。

欧元兑美元 在纽约尾盘跌0.13%，报1.1129美元，稍早高见1.1173美元。避险的日圆上涨，美元兑日圆 最新下跌0.5%，报110.55日圆，接近稍早触及的110.51日内低位。

英国退欧民调“对其他欧洲货币有一些外溢效应，”Merk Investments首席投资长Axel Merk说。“如果英国脱欧，将对其化地方造成连锁反应。”

美元兑一篮子六种主要货币 在5月大涨2.9%，势将录得六个月来最大月度涨幅。美元兑日圆仍将录得一年半来最大月度涨幅，升幅达到约4%。

对美国联邦储备理事会(美联储/FED)将在6月或7月加息的预期增强，提振美元在5月上涨。(完) 　　

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