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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 06:21 BJT

****日韩经济指标预测--6月1日-6月8日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                      公布时段     预估值      前值
    
    5月30日当周
    
    5月31日(二)
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            5月      +0.2%      +0.1%
                                (较上年同期)                 +0.9%      +1.0%
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                     4月        --   盈余100.7
    2350 日本企业资本支出(较上年同期)            第一季        --       +8.5%
    
    6月1日(三)
    0000 韩国出口(较上年同期)                    5月初值     +1.6%     -11.2%
             进口(较上年同期)                                -7.7%     -14.9%
             贸易收支(亿美元)                                  --      顺差88 
    0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI)   5月        --        50.0
    0200 日本日经制造业PMI                       5月终值       --        47.6
    2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季)            第一季       --       +0.4%
                              (较上年同期)                     --       +2.7%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                  前周        --   买超6,840
         外资投资日本股票(亿日圆)                              --     买超404
    
    6月2日(四) 
    0500 日本消费者信心指数                         5月        --        40.8
    
    6月3日(五)
    0000 日本加班工资                               4月        --       -0.2%
    
    6月6日当周
    
    6月6日(一)
    2350 日本外汇储备(亿美元)                       5月        --      12,625
    
    6月7日(二)
    0500 日本同时指标                               4月        --       升0.5
             领先指标                                          --       降0.5
    2350 日本银行放款余额(较上年同期)               5月        --       +2.2%
    2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆)           4月        --  盈余29,804
    2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率         第一季修正值    --       +1.7%
             GDP(较前季)                                       --       +0.4%
    
    6月8日(三)
     --  日本服务业景气判断指数                     5月        --        43.5
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                    4月        --       +8.4%
    2350 日本核心机械订单(较前月)                   4月        --       +5.5%
                         (较上年同期)                          --       +3.2% (完)

             
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