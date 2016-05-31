日韩经济指标预测--6月1日-6月8日****

亚洲橡胶：TOCOM期胶跌至近两周低位，因供应忧虑缓解
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月30日当周 5月31日(二) 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 5月 +0.2% +0.1% (较上年同期) +0.9% +1.0% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 4月 -- 盈余100.7 2350 日本企业资本支出(较上年同期) 第一季 -- +8.5% 6月1日(三) 0000 韩国出口(较上年同期) 5月初值 +1.6% -11.2% 进口(较上年同期) -7.7% -14.9% 贸易收支(亿美元) -- 顺差88 0130 韩国日经/Markit制造业采购经理人指数(PMI) 5月 -- 50.0 0200 日本日经制造业PMI 5月终值 -- 47.6 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 -- +0.4% (较上年同期) -- +2.7% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超6,840 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超404 6月2日(四) 0500 日本消费者信心指数 5月 -- 40.8 6月3日(五) 0000 日本加班工资 4月 -- -0.2% 6月6日当周 6月6日(一) 2350 日本外汇储备(亿美元) 5月 -- 12,625 6月7日(二) 0500 日本同时指标 4月 -- 升0.5 领先指标 -- 降0.5 2350 日本银行放款余额(较上年同期) 5月 -- +2.2% 2350 日本未经季节调整的经常帐(亿日圆) 4月 -- 盈余29,804 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第一季修正值 -- +1.7% GDP(较前季) -- +0.4% 6月8日(三) -- 日本服务业景气判断指数 5月 -- 43.5 0300 韩国L货供额(较上年同期) 4月 -- +8.4% 2350 日本核心机械订单(较前月) 4月 -- +5.5% (较上年同期) -- +3.2% (完) ***提取相关资料，请点选下列代码连结
东京工业品交易所(TOCOM)的6月期胶合约 <0#2JRU:>收低2.0日圆或0.7%，报每公斤286.3日圆。该合约在盘中触及282.3日圆的1月11日以来最低位。
中共中央总书记习近平强调，推进供给侧结构性改革是中国经济发展进入新常态的必然选择和宏观经济管理必须确立的战略思路。必须把改善供给侧结构作为主攻方向，从生产端入手，提高供给体系质量和效率，扩大有效和中高端供给，增强供给侧结构对需求变化的适应性，推动中国经济朝着更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的方向发展。
路透北京1月23日 - 中国国家发改委周一表示，今年要重点深化粮食等重要农产品价格形成机制和收储制度改革，高度重视农村土地“三权”分置改革、农村集体产权制度改革等进展，统筹推进农业农村各项改革。