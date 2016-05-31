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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--5月31日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          82.00    +1.03    +1.27  36067670
    京东                24.61    +0.36    +1.48  95370800
    新浪              54.01    +2.89    +5.65   3572134
    搜狐              41.77    +0.62    +1.51    744898
    网易             177.84    +2.05    +1.17   6938233
    百度             178.54    -6.47    -3.50  24057696
    
    台湾
    台湾积体电路       24.72    -0.08    -0.32   1925680
    联电                1.88    -0.01    -0.53    154448
    日月光              5.64    -0.14    -2.42    329037
    硅品精密           8.02    -0.04    -0.50    348562
    和信超媒体         2.70    -0.04    -1.46     27899
    友达                2.74    +0.02    +0.74     24616
    中华电信           33.91    -0.14    -0.41     67008
    台湾国际航电      42.52    +0.81    +1.94    927592
    
    香港
    中国移动           56.45    +1.32    +0.98    217090
    中国联通           10.76    +0.24    +2.28    203643
    中国电信           48.05    +0.11    +0.23     13959
    中芯国际            4.19    -0.01    -0.24      7403
    电讯盈科         6.47    -0.03    -0.46       153
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股业绩公布日程     中港台企业ADR报价一览表   
    股市新闻               美股盘中英文报导       
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 郑茵 审校 戴素萍)

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