澳新经济指标预测--6月1日-6月8日****

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月30日当周 5月31日(二) 2245 新西兰贸易条件(较前季) 第一季 -0.2% -2.0% 2330 澳洲AIG制造业指数 5月 -- 53.4 6月1日(三) 0130 澳洲国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.8% +0.6% (较上年同期) +2.8% +3.0% 最终消费 -- +0.7% 资本支出 -- -0.6% 6月2日(四) 0130 澳洲零售销售(较前月) 4月 +0.3% +0.4% 0130 澳洲商品和服务贸易收支(亿澳元) 4月 逆差20.00 逆差21.63 商品和服务进口 -- +1.0% 商品和服务出口 -- +4.0% 6月2-3日 2330 澳洲AIG服务业指数 5月 -- 49.7 6月3日(五) 暂无重要经济数据公布。 6月6日当周 6月6日(一) 0100 澳洲MI通胀指标(较前月) 5月 -- +0.1% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 5月 -- -6.2% 网路招聘广告 -- -0.7% 6月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 5月 -- 50.8 6月7日(二) 0430 澳洲央行利率决定 6月 -- 1.75% 2245 新西兰制造业销售 第一季 -- +1.3% 6月8日(三) 0130 澳洲房屋融资 4月 -- -0.9% 投资性房屋融资 -- +1.5% 2100 新西兰央行利率决议 -- 2.25% (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李婷仪 审校 徐文焰)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。