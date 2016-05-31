金砖国家：5月31日股汇市收盘纵览

标题新闻：美国商务部长被提名人罗斯称中国是保护主义最严重的国家，在自由贸易上说的比做的多
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路透6月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月31日(周二)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘下跌0.03%，报807.45点。
中国股市：沪综指收升3.3%创近三个月最大涨幅，A股纳入MSCI预期升温
中国汇市：人民币收盘续创四个半月新低，短期或考验6.60元关口支撑
香港股市：恒指收升至四周高位，但5月累计下跌1.2%
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收盘下跌1.01%，报48,471.708点。
巴西汇市：雷亚尔兑美元走贬，此前外泄的录音档案显示负责肃贪的部长级官员试图推翻一个大型贪腐调查，导致该名部长黯然下台，这对巴西代理总统特梅尔(Michel Temer)的过渡政府构成打击。雷亚尔兑美元 收报3.6118/23，上日收报3.5774/79。
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南非股市：收低，有部分是受到技术性因素影响，此前14日相对强弱指标(RSI)进入超买区域，显示大涨过后可能拉回。指标Top-40指数 收盘下跌0.98%，报47,974.09点；大盘综合指数 收盘下跌1.04%，报53,905.21点。
南非汇市：兰特/美元反弹，受助于商品价格上涨
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印度股市：小幅收低，结束之前五连涨，投资人了结获利，不过大盘指数月线连续三个月收高，表现优于所有区域股市。BSE指数 收盘下跌0.22%，报26,667.96点；NSE指数 收盘下跌0.22%，报8,160.1点。根据汤森路透数据，以美元计价的BSE指数5月上涨4%，成为亚洲本月表现最佳股市。
印度汇市：卢比兑美元 收报67.26/67.27，上日收报67.16/67.17。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌2.29%，报904.33点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌2.09%，报475.24点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值1.44%，报66.7；卢布兑欧元 贬值1.21%，报74.218。(完) (编译 张明钧; 审校 于春红)
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)