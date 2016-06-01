《中国报摘》--中国证券报6月1日

* 头版头条:

--专家认为，下半年中国经济将保持平稳增长态势，物价温和上涨。稳增长政策将持续发力，宏观调控或现“紧信用、松货币、宽财政”组合，财政政策将更积极，政府“加杠杆”的同时推动企业“去杠杆”，全年GDP增速有望在6.7%左右。

* 其他:

--中证中小投资者服务中心有限责任公司周二以股东身份参加*ST恒立 的股东大会，这是投服中心在湖南试点区域首次参加股东大会，履行其持股行权，维护中小股东合法权益的职责。

--中国金融期货交易所周二晚发布公告称，5月31日上午IF1606合约在10:42出现瞬间跌停。经查，是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交，并触发市场技术性卖盘所致。其间，交易对手高度分散。