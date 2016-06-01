《中国报摘》--中国证券报6月1日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 头版头条:
--专家认为，下半年中国经济将保持平稳增长态势，物价温和上涨。稳增长政策将持续发力，宏观调控或现“紧信用、松货币、宽财政”组合，财政政策将更积极，政府“加杠杆”的同时推动企业“去杠杆”，全年GDP增速有望在6.7%左右。
* 其他:
--中证中小投资者服务中心有限责任公司周二以股东身份参加*ST恒立 的股东大会，这是投服中心在湖南试点区域首次参加股东大会，履行其持股行权，维护中小股东合法权益的职责。
--中国金融期货交易所周二晚发布公告称，5月31日上午IF1606合约在10:42出现瞬间跌停。经查，是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交，并触发市场技术性卖盘所致。其间，交易对手高度分散。
--消息人士证实，在即将于6月举行的陆家嘴论坛上，上海保交所将正式亮相，成为上海继证券、期货、黄金、产权等各类要素市场之后的专注于保险相关标的交易的要素市场。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 林琦; 审校 曾祥进)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选