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市场报道 | 2016年 6月 1日 星期三 08:13 BJT

《美国上市公司业绩公布日程表》--6月1日至6月8日

路透6月1日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司(如无特殊说明，均为GMT时间
；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前；NTS-具体时间未定)：    
    
 开始日期(日-  结束日期(日  公布时间   公司代码   业绩季度及公司名称
 月-年)        -月-年)                            
 01-6-2016                  BMO        KORS.N     Q4 2016 Michael Kors Holdings Ltd 
 02-6-2016                  AMC        AVGO.OQ    Q2 2016 博通(Broadcom)
 08-6-2016                  13:00      BFb.N      Q4 2016 Brown-Forman Corp 
 
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

  
    全球重要经济事件一览表       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            [TW/DIARYCN

 (编译 于春红; 审校 白云)

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