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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 08:17 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月1日

路透香港6月1日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7
69港元 )
    
    美国股市周二涨跌互见，道琼工业指数 收低86.02点，或0.48%，报17,787.20点;标普500指数5月
录得连续第三个月上涨，但今日小幅收低，因能源股走软，部分被亚马逊和避险公用事业股上涨所抵消。 
    
    
 公司名称                 ADR代码        收盘价     涨跌幅       成交量   ADR折合每股   较港股
                                                                          普通股        溢价
                                       （美元）    （%）                  (港元)        (%)
 中海油                                119.440     -1.26     25638        9.279         -0.01
 中国铝业                              7.580       1.07      30602        2.356         0.24
 中国移动                              56.450      2.40      217090       87.712        -1.00
 中国人寿                              11.180      3.04      260752       17.371        -0.05
 中石油                                68.520      0.29      45274        5.323         -0.31
 中石化                                68.250      0.15      38866        5.302         0.04
 汇丰控股                              32.440      -1.01     2664974      50.405        -1.55
 中电信                                48.050      0.23      13959        3.733         3.12
 中国联通                              10.760      2.28      203643       8.359         -0.36
 兖州煤业                              5.370       1.90      1281         4.172         -0.19
 华能国际                              27.430      5.70      30930        5.328         0.33
 南方航空                              29.610      0.92      3591         4.601         0.89
 东方航空                              26.890      -0.19     3049         4.178         0.68
 中芯国际                              4.190       -0.24     7403         0.651         0.16
 （完）

 (整理 梁慧仪)

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