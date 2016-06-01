《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--6月1日

路透香港6月1日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7 69港元 ) 美国股市周二涨跌互见，道琼工业指数 收低86.02点，或0.48%，报17,787.20点;标普500指数5月 录得连续第三个月上涨，但今日小幅收低，因能源股走软，部分被亚马逊和避险公用事业股上涨所抵消。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股 较港股 普通股 溢价 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 119.440 -1.26 25638 9.279 -0.01 中国铝业 7.580 1.07 30602 2.356 0.24 中国移动 56.450 2.40 217090 87.712 -1.00 中国人寿 11.180 3.04 260752 17.371 -0.05 中石油 68.520 0.29 45274 5.323 -0.31 中石化 68.250 0.15 38866 5.302 0.04 汇丰控股 32.440 -1.01 2664974 50.405 -1.55 中电信 48.050 0.23 13959 3.733 3.12 中国联通 10.760 2.28 203643 8.359 -0.36 兖州煤业 5.370 1.90 1281 4.172 -0.19 华能国际 27.430 5.70 30930 5.328 0.33 南方航空 29.610 0.92 3591 4.601 0.89 东方航空 26.890 -0.19 3049 4.178 0.68 中芯国际 4.190 -0.24 7403 0.651 0.16 （完） (整理 梁慧仪)