《香港报摘》--经济日报6月1日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 要闻版头条：
--两周后，国际指数MSCI将揭盅是否纳入A股，高盛昨上调其预测机率至70%，成为全城最乐观估计。高盛董事总经理刘劲津称，未来两周宣布深港通及上调每日额度的＂机会不小＂，届时纳入可能性，还可由70%＂重大提升＂。
* 其他：
--万达商业地产 公布＂誓不加价＂的私有化文件，花旗发表报告指，要约价52.8港元水平＂可接受＂，但料私有化的完成仍面临较大困难。
--英冠球会伯明翰前班主杨家诚于2014年因洗黑钱逾7亿港元而被判囚六年，杨家诚准保释上诉至终审法院。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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