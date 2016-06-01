《香港报摘》--经济日报6月1日

--两周后，国际指数MSCI将揭盅是否纳入A股，高盛昨上调其预测机率至70%，成为全城最乐观估计。高盛董事总经理刘劲津称，未来两周宣布深港通及上调每日额度的＂机会不小＂，届时纳入可能性，还可由70%＂重大提升＂。