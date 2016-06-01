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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 08:26 BJT

《香港报摘》--经济日报6月1日

* 要闻版头条：

--两周后，国际指数MSCI将揭盅是否纳入A股，高盛昨上调其预测机率至70%，成为全城最乐观估计。高盛董事总经理刘劲津称，未来两周宣布深港通及上调每日额度的＂机会不小＂，届时纳入可能性，还可由70%＂重大提升＂。

* 其他：

--万达商业地产 公布＂誓不加价＂的私有化文件，花旗发表报告指，要约价52.8港元水平＂可接受＂，但料私有化的完成仍面临较大困难。

--英冠球会伯明翰前班主杨家诚于2014年因洗黑钱逾7亿港元而被判囚六年，杨家诚准保释上诉至终审法院。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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