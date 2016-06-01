《台湾报摘》--工商时报、经济日报6月1日

*工商时报：

--银行挺创业，金管会研议开放银行办〞夹层融资〞，即放款给企业时可夹带股票认股权条款，让放款利率及条件更多元化、弹性化，企业也能争取更有利的授信利率及期间；由于过去只有开发工银曾办过夹层融资，银行局将请开发工银进行简报，再与银行公会讨论具体作法。

--今日气温上看摄氏37度，台电预估今明两天电力备转容量率将低于1.5%，再创10年新低。台电向全民发出节电动员令，首度呼吁1,200万用户这两天在下午1点至3点，将〞冷气温度设定28度以上〞，比过去宣导温度26度再调高2度。

*经济日报：

--土地银行董事长吴当杰接受专访表示，目前金融股价仍偏低，土银初次上市（IPO）案将暂缓推动，并采取相关配套因应，包括争取连三年盈余不缴库、发次顺位债及现增等。

--台湾中央银行发布金融稳定报告，谈及经济成长力道明显减弱、通膨依然温和等五项讯号。行库与票券高层不约而同指出，这意味着央行暗示降息，6月底续降三项贴放利率的机率很高，幅度最可能是半码（0.125个百分点）。

--金管会主委丁克华今日将赴立法院财委会作业务报告，这是丁克华上任后，首度到财委会备询。他在书面报告中宣示，将采取挺产业、挺创新、挺创业、挺就业策略，协助五大产业。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。