《汇市简讯》澳元/美元走坚，因美元/日圆下挫拖累美元

* 澳元兑美元小升至0.7240之上，因美元兑日圆普遍下挫拖累美元

* 东京账户抛售美元、欧元和英镑兑日圆，因英国退欧公投忧虑重燃

* 澳元兑美元阻力位在200日移动均值0.7255、及昨日高位0.7268

* 在中国采购经理人指数(PMI)和澳洲第一季国内生产总值(GDP)数据出炉前，澳元兑美元不太可能波动太大

* 中国官方制造业和非制造业PMI将于0100GMT公布，澳洲GDP数据将于0130公布(完)