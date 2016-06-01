《汇市简讯》澳元/美元走坚，因美元/日圆下挫拖累美元

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
0019GMT
* 澳元兑美元小升至0.7240之上，因美元兑日圆普遍下挫拖累美元
* 东京账户抛售美元、欧元和英镑兑日圆，因英国退欧公投忧虑重燃
* 澳元兑美元阻力位在200日移动均值0.7255、及昨日高位0.7268
* 在中国采购经理人指数(PMI)和澳洲第一季国内生产总值(GDP)数据出炉前，澳元兑美元不太可能波动太大
* 中国官方制造业和非制造业PMI将于0100GMT公布，澳洲GDP数据将于0130公布(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 龚芳)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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