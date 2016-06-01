《中国报摘》--其他报纸重要消息6月1日

**上海证券报**

--记者获悉，保监会拟开展保险机构部分投资业务内部控制管理专项检查，相关通知已于本周下发至保险公司及保险资产管理公司。据消息人士透露，此次被纳入专项检查的主要有三类投资业务：股票、股权和不动产，包含境内和境外市场。

--银监会拟在2016年进一步丰富财务公司金融服务功能，对财务公司业务范围实施分类监管，按照不同的资质条件核定基础业务、升级业务和创新业务。

--央行调查统计司司长盛松成表示，大部分承担信用中介职能的P2P平台将会被淘汰，仅有小部分承担一定信用中介职能的优势P2P平台能够生存下来。

**证券时报**

--继周一录得20亿人民币的净申购后，周二南方富时中国A50 ETF 再度迎来超18亿元申购，近一周，该基金总流入金额超过44亿人民币，新增规模超过基金总规模20%，外资机构对今年A股将纳入MSCI的预期较高。

--北京二中院周二裁定，对黄光裕减刑11个月。至此，作为国美电器 掌门人的黄光裕已累计获减刑两次共计21个月，其刑期截止日期从最初的2022年11月提前至2021年2月。(完)