《中国报摘》--其他报纸重要消息6月1日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
**上海证券报**
--记者获悉，保监会拟开展保险机构部分投资业务内部控制管理专项检查，相关通知已于本周下发至保险公司及保险资产管理公司。据消息人士透露，此次被纳入专项检查的主要有三类投资业务：股票、股权和不动产，包含境内和境外市场。
--银监会拟在2016年进一步丰富财务公司金融服务功能，对财务公司业务范围实施分类监管，按照不同的资质条件核定基础业务、升级业务和创新业务。
--央行调查统计司司长盛松成表示，大部分承担信用中介职能的P2P平台将会被淘汰，仅有小部分承担一定信用中介职能的优势P2P平台能够生存下来。
**证券时报**
--继周一录得20亿人民币的净申购后，周二南方富时中国A50 ETF 再度迎来超18亿元申购，近一周，该基金总流入金额超过44亿人民币，新增规模超过基金总规模20%，外资机构对今年A股将纳入MSCI的预期较高。
--北京二中院周二裁定，对黄光裕减刑11个月。至此，作为国美电器 掌门人的黄光裕已累计获减刑两次共计21个月，其刑期截止日期从最初的2022年11月提前至2021年2月。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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