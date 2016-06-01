《香港报摘》--信报6月1日

--政府公布4月份零售额按年下跌7.5%，虽然较3月份的9.8%跌幅有所收窄，且较分析师预期的10%跌幅为少，不过，香港零售管理协会主席郑伟雄对4月份零售表现仍感到失望，4月份旅客来港人数跌幅收窄，原本预期会带动本港消费市道，但本地消费转弱导致4月份零售仍较该会预期为差，他估计上半年零售额有8%的跌幅。