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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 08:35 BJT

《香港报摘》--信报6月1日

* 要闻版头条：

--政府公布4月份零售额按年下跌7.5%，虽然较3月份的9.8%跌幅有所收窄，且较分析师预期的10%跌幅为少，不过，香港零售管理协会主席郑伟雄对4月份零售表现仍感到失望，4月份旅客来港人数跌幅收窄，原本预期会带动本港消费市道，但本地消费转弱导致4月份零售仍较该会预期为差，他估计上半年零售额有8%的跌幅。

* 其他：

--有线宽频 旗下奇妙电视昨天终获特首梁振英和行会批出12年免费电视牌照，奇妙电视须于获牌后12个月内开设一条粤语综合频道。

--六年前因非法经营等罪被判监禁14年的国美电器 创办人及前主席黄光裕再获减刑。北京市第二中级人民法院昨天发布刑事裁定书，减去黄光裕有期徒刑11个月，黄光裕应执行刑期缩短至2021年2月16日。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。

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香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)

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