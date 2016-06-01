《香港报摘》--信报6月1日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 要闻版头条：
--政府公布4月份零售额按年下跌7.5%，虽然较3月份的9.8%跌幅有所收窄，且较分析师预期的10%跌幅为少，不过，香港零售管理协会主席郑伟雄对4月份零售表现仍感到失望，4月份旅客来港人数跌幅收窄，原本预期会带动本港消费市道，但本地消费转弱导致4月份零售仍较该会预期为差，他估计上半年零售额有8%的跌幅。
* 其他：
--有线宽频 旗下奇妙电视昨天终获特首梁振英和行会批出12年免费电视牌照，奇妙电视须于获牌后12个月内开设一条粤语综合频道。
--六年前因非法经营等罪被判监禁14年的国美电器 创办人及前主席黄光裕再获减刑。北京市第二中级人民法院昨天发布刑事裁定书，减去黄光裕有期徒刑11个月，黄光裕应执行刑期缩短至2021年2月16日。（完）
注：路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性。
台湾报摘
中国报摘
香港报摘 (整理 梁慧仪; 审校 林高丽)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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