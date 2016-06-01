《全球汇市》美元自两个月高点回落，英镑受退欧支持率升高打击

“市场走势之前一直倾向于暗示英国将留欧。市场有些太乐观了，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表 示。 山本雅文称，对英国6月23日公投结果的猜测不只影响到英镑，退欧可能性上升可能阻碍美联储或在6月加 息的计划，限制美元涨势。 澳元兑美元 报0.7240，周二触及两周高位0.7268，因澳洲净出口数据强劲，提振对该国周三出炉 的第一季GDP数据预期。 在澳洲GDP数据公布前，中国官方制造业调查也是一个关注焦点。 新西兰元兑美元 涨0.4%报0.6789，继续从周一所及两个月低点0.6676的反弹之势。之前数据显示 新西兰贸易条件改善，预估为恶化。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1125 1.1129 -0.04 +2.44 1.0860 美元/日圆 110.62 110.68 -0.05 -8.05 120.30 欧元/日圆 123.06 123.19 -0.11 -5.68 130.47 美元/瑞郎 0.9934 0.9934 +0.00 -0.84 1.0018 英镑/美元 1.4466 1.4477 -0.08 -1.85 1.4738 美元/加元 1.3083 1.3092 -0.07 -5.46 1.3839 美元/离岸人民币 6.5869 6.5859 +0.02 +0.29 6.5680 澳元/美元 0.7229 0.7229 +0.00 -0.63 0.7275 新西兰元/美元 0.6774 0.6757 +0.25 -0.75 0.6825 澳元/日圆 80.030 80.060 -0.04 -8.66 87.620 新西兰元/日圆 74.950 74.870 +0.11 -8.58 81.980 英镑/日圆 160.06 160.35 -0.18 -9.68 177.22 澳元/新西兰元 1.0671 1.0687 -0.15 +0.07 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 张明钧/张若琪/王兴亚/李爽 审校 徐文焰/戴素萍/许娜)