版本:
中国
亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 08:51 BJT

《全球汇市》美元自两个月高点回落，英镑受退欧支持率升高打击

“市场走势之前一直倾向于暗示英国将留欧。市场有些太乐观了，”瑞穗证券首席外汇策略师山本雅文表
示。
    
    山本雅文称，对英国6月23日公投结果的猜测不只影响到英镑，退欧可能性上升可能阻碍美联储或在6月加
息的计划，限制美元涨势。
    
    澳元兑美元 报0.7240，周二触及两周高位0.7268，因澳洲净出口数据强劲，提振对该国周三出炉
的第一季GDP数据预期。
    
    在澳洲GDP数据公布前，中国官方制造业调查也是一个关注焦点。
    
    新西兰元兑美元 涨0.4%报0.6789，继续从周一所及两个月低点0.6676的反弹之势。之前数据显示
新西兰贸易条件改善，预估为恶化。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1125  1.1129  -0.04  +2.44  1.0860
    美元/日圆            110.62  110.68  -0.05  -8.05  120.30
    欧元/日圆         123.06  123.19  -0.11  -5.68  130.47
    美元/瑞郎            0.9934  0.9934  +0.00  -0.84  1.0018
    英镑/美元            1.4466  1.4477  -0.08  -1.85  1.4738
    美元/加元            1.3083  1.3092  -0.07  -5.46  1.3839
    美元/离岸人民币      6.5869  6.5859  +0.02  +0.29  6.5680
    澳元/美元            0.7229  0.7229  +0.00  -0.63  0.7275
    新西兰元/美元        0.6774  0.6757  +0.25  -0.75  0.6825
    澳元/日圆         80.030  80.060  -0.04  -8.66  87.620
    新西兰元/日圆     74.950  74.870  +0.11  -8.58  81.980
    英镑/日圆         160.06  160.35  -0.18  -9.68  177.22
    澳元/新西兰元     1.0671  1.0687  -0.15  +0.07  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 张明钧/张若琪/王兴亚/李爽  审校 徐文焰/戴素萍/许娜)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐