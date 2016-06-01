《汇市简讯》美元/韩元守在高位，因韩国数据仍欠佳

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
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* 美元/韩元早盘守在1,190，因韩国接连公布疲弱数据
* 韩国5月CPI较前月持平，同比升幅放缓至0.8%
* 韩国5月出口同比下降6.0%，为去年11月以来最小降幅；预估为增加1.6%
* 韩国4月经季节调整经常帐盈余自3月的100.7亿美元降至51.4亿美元，为2013年11月以来最小盈余
* 美元/韩元守在高位并不令人意外，并导致美元/除日圆外亚币上涨
* 韩国综合股价指数微跌0.2%，受美股下滑0.5%带动(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 戴素萍)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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