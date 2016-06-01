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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 08:42 BJT

《汇市简讯》美元/韩元守在高位，因韩国数据仍欠佳

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* 美元/韩元早盘守在1,190，因韩国接连公布疲弱数据

* 韩国5月CPI较前月持平，同比升幅放缓至0.8%

* 韩国5月出口同比下降6.0%，为去年11月以来最小降幅；预估为增加1.6%

* 韩国4月经季节调整经常帐盈余自3月的100.7亿美元降至51.4亿美元，为2013年11月以来最小盈余

* 美元/韩元守在高位并不令人意外，并导致美元/除日圆外亚币上涨

* 韩国综合股价指数微跌0.2%，受美股下滑0.5%带动(完)

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