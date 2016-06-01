《香港报摘》--其他报纸重要消息6月1日

* 明报：

--最新一批iBond 昨日正式开售，中银香港 称首日认购情况略逊去年，不过其他银行及券商表示，销售较往年活跃，平均认购三至五手；综合六家券商已收近15亿港元的订单。

* 苹果日报：

--内地客赶搭尾班车来港投保，推高本港首季保单销情。今年首季来自内地客的新造保单保费录132亿港元创新高，按年升近一倍。保险业界相信，内地客来港投保的需求未减，虽收紧措施会令炽热的投保气氛放缓，但相信次季销情仍必破百亿，按年至少有四成增长。

* 星岛日报：

--华润啤酒 执行董事兼首席财务官黎汝雄跳槽大昌行 ，出任执行董事及副行政总裁，于华润啤酒则转任非执行董事，于今日起生效。

* 东方日报：

--在A股上市的上海大型券商东方证券 ，获中证监批准在港发行不多于10亿股H股后，市场消息指，该股将集资最多15亿美元，并在本周四寻求通过港交所 上市聆讯，如通过将于下周进行路演，势将成为继浙商银行 后，今年内第二只集资过百亿的新股。

* 文汇报：

--政府有意将2021年前到期的两组频谱，包括900兆赫及1,800兆赫重新拍卖，正为此进行谘询。香港电讯 昨日就谘询提交意见书，指若全数频谱重拍，料客户的费用或会由目前的12港元升至30港元水平，故认为此举＂过度、不必要且和全球的最佳做法不一致＂。（完）