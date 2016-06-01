《香港报摘》--其他报纸重要消息6月1日

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
* 明报：
--最新一批iBond 昨日正式开售，中银香港 称首日认购情况略逊去年，不过其他银行及券商表示，销售较往年活跃，平均认购三至五手；综合六家券商已收近15亿港元的订单。
* 苹果日报：
--内地客赶搭尾班车来港投保，推高本港首季保单销情。今年首季来自内地客的新造保单保费录132亿港元创新高，按年升近一倍。保险业界相信，内地客来港投保的需求未减，虽收紧措施会令炽热的投保气氛放缓，但相信次季销情仍必破百亿，按年至少有四成增长。
* 星岛日报：
--华润啤酒 执行董事兼首席财务官黎汝雄跳槽大昌行 ，出任执行董事及副行政总裁，于华润啤酒则转任非执行董事，于今日起生效。
* 东方日报：
--在A股上市的上海大型券商东方证券 ，获中证监批准在港发行不多于10亿股H股后，市场消息指，该股将集资最多15亿美元，并在本周四寻求通过港交所 上市聆讯，如通过将于下周进行路演，势将成为继浙商银行 后，今年内第二只集资过百亿的新股。
* 文汇报：
--政府有意将2021年前到期的两组频谱，包括900兆赫及1,800兆赫重新拍卖，正为此进行谘询。香港电讯 昨日就谘询提交意见书，指若全数频谱重拍，料客户的费用或会由目前的12港元升至30港元水平，故认为此举＂过度、不必要且和全球的最佳做法不一致＂。（完）
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1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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