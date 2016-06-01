港报社评：港府铅水善后，须道歉更须问责--经济日报6月1日

独立调查委员会的＂铅水报告＂，狠批各涉事持份者包括官员集体失职，港府高层应有政治承担向公众道歉，换取公众给港府时间，追究承建商以至失职官员，彰显问责制还民公道。

去年多个公共屋邨以至政府建筑物，发现食水含铅超标，其后港府成立独立调查委员会彻查。

有关报告昨公布，严词批评各涉事持份者，包括承建商与多个政府部门等＂集体失职＂，令市民受害至深。发展局局长陈茂波、运房局局长张炳良、房屋署署长应耀康，与水务署署长林天星，昨在记者会上就事件致歉，惟此显然仍难平息公众不满。

此因报告既指涉事官员是集体失职，反映多个政府部门弥漫怠惰文化，并非仅个别技术人员操守、个别政府部门失责。在整件铅水事件上，港府表现确远未达公众期望。

因此，应为铅水事件向公众道歉的，不单是个别部门首长或局长，港府更高层官员亦应代表整个政府，向公众认真、诚恳道歉，除就政府未有尽责保障食水安全，向受影响市民致歉，更关键是体现港府上下对事件的政治担当，公众才会愿意给政府时间，处理善后、追究失职者责任。

政务司司长林郑月娥昨指，港府将从合约、法律、行政、政治等四个层次问责，简而言之即两大方面，一方面是对外，从合约、法律渠道向承建商、分判商、水喉匠等问责，港府已对相关人士与公司作相应惩处，律政司与警方亦已循刑事调查。港府既已着手处理，公众疑虑应不大。

另一方面，亦是公众最关切的，实是港府对内以行政、政治问责。

林郑月娥称看不到有哪个官员需负上个人责任，惟报告已点明铅水肇因乃＂各方轮流将相关责任转移给别人＂，相关公职人员显有亏职守，若说此仅制度问题，所有涉事官员无一有责，公众实难接受，徒惹官官相衞之疑。

要挽公众信任，港府应以严肃态度与清晰时间表，向公众阐明对有关官员进行纪律聆讯以至政治问责的时程，有关惩处结果更要向公众详细交代，将铅水事件的官员行政、政治问责，摊在阳光下，而非让＂集体负责＂再沦集体都不用负责。

必须强调的是，公众并非要藉个别官员＂人头落地＂泄愤，而是要彰显有责必究的问责文化，除向受影响市民还一个交代，更警惕其他公仆莫重蹈铅水事件覆辙，时刻都要将公众利益放在第一位。（完）

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