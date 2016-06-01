港报社评：莫让问责制也沦为纸上制度--信报6月1日

饮水思＂铅＂，追本溯＂铅＂，所有持份者集体失职，这是《食水含铅超标调查委员会报告》的结论，失职的＂铅凶＂包括水务署、房委会、四大总承建商，以及水喉分判商和持牌水喉匠。昨天发表的调查报告指出，使用含铅焊料是导致食水含铅的直接成因，在各方轮流卸责并且失效循环的情况之下，当局表面上虽有一套完善的多重屏障审查机制，实际上却已沦为纸上制度，令居民受害至深。

纸上制度的讲法，不禁令人想起满清末叶的＂卖国贼＂李鸿章，这位在甲午战争吃了败仗而必须跑到日本签订《马关条约》割地赔款的中堂大人，总结其毕生功过有这样的描述：＂我办了一辈子的事，练兵也，海军也，都是纸糊的老虎，何尝能实在放手办理，不过勉强涂饰，虚有其表，不揭破，犹可敷衍一时。如一间破屋，由裱糊匠东补西贴，居然成一间净室，虽明知为纸片糊裱，然究竟决不定里面是何等材料。＂高官，原来是纸糊的老虎；朝廷，原来是纸糊的破屋；如今从满清的割地历史回归到祖国怀抱的特区政府，居然存在着虚有其表的纸上制度，岂不叫人唏嘘！

昨天的记者会之上，相关高官差不多全部致歉，计有发展局局长陈茂波、身兼房委会主席的运输及房屋局局长张炳良、水务署署长林天星以及房屋署署长应耀康，惟独是与会的政务司司长林郑月娥没有表达歉意。林郑司长说，报告显示制度上的监控有纰漏，问题存在已久，看不到有哪位官员须负上个人责任，除非有个别官员有法不依，或利用个人权力作有违公众利益的事，但没有这样的情况。也许，身为特区政府第二号人物的林郑月娥，为官之道与＂拚命做官＂的李鸿章遥相呼应，因为当时一人之下、万人之上的晚清宰相，以这几句话为其纸糊破屋论作结：＂即有小小风雨，打成几个窟窿，随时补葺，亦可支吾对付。乃必欲爽手扯破，又未预备何种修葺材料，何种改造方式，自然真相破露，不可收拾，但裱糊匠又何术能负其责？＂

裱糊匠是不是真的毋须为存在已久的纸上制度负责？是不是真的没有办法彻底改造修葺？既然所有持份者集体失职，到头来没有哪位官员要负上个人责任，这大概是港式问责制的精髓所在。目前而言，肯定要负责的只有几个分判商和水喉匠，铅水报告部分内容被遮盖，原因是有机会向相关人等提出刑事检控。

谈到纸上制度，不得不重提另一笔更加害人至深的旧账。2012年十一国庆放烟花，南丫海难造成39人死亡，真相破露，不可收拾，事件揭发海事处失职，验船之时虽然明知缺少有助减慢沉没速度的水密门，仍然批出牌照，间接导致遇难乘客没有足够时间逃生。最终，海事处处长廖汉波安然无恙按时退休，惟有其下属两人接受检控。大家至今依然大惑不解，为什么一个政府部门理论上的最高负责人，总是不必为了制度上的监控纰漏负责？莫非所谓问责制，亦是虚有其表或者失效循环的纸上制度？

再看看最近的城市大学塌顶事件，政府鼓励天台绿化，可是没有明确指引，没有人说得准要不要向屋宇署入则申请，结果绿化工程造成天台不胜负荷而坍塌。缺乏监控的绿化政策，显然又涉及所有持份者集体失职的纸上制度。

《食水含铅超标调查委员会报告》既然点出了问题所在，那么相关官员最应该做的是拿出道德勇气面对现实，漏洞该补则补，责任该负则负，铅水该验则验，而不是继续挖空心思轮流卸责。纸糊的破屋经不起风吹雨打，即使今天侥幸蒙混过关，难保明天不会像城大那样楼房坍塌。（完）

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