期货日报：中国期指空头逆势加仓

以下内容节选自6月1日的《期货日报》：

在经历连续15天的窄幅振荡之后，A股昨日迎来了久违的放量上涨，交投氛围明显改善。沪指平开后一路走高，并回补了前期从2913点向下跳空缺口。期市表现更强，三大品种主力合约大幅上涨，基差收敛至以往交割前夕水平，IH1606、IF1606以及IC1606的基差分别为-11.66、-10.76、-24.12，自去年期指限仓以来，基差从未有过如此快速收窄，显示投资者经历长时间低迷行情压抑后，做多热情被点燃起来。

三大合约总持仓量和总成交量均增加，IH四份合约合计增仓479手至18541手，成交量增加3231手至8520手。IF四份合约合计增仓1384手至43304手，成交量增加8564手至23963手。IC四份合约合计增仓135手至36345手，成交量增加4107手至22427手。需要注意的是，IC当月以及当季合约持仓量逆势减少，这主要是受A股6月可能被纳入MSCI这一消息影响，从IF其他合约以及IH合约来看，投资者移仓大蓝筹指数的迹象明显。(完)

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