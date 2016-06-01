港报社评：调委会轰水务官员，政府须深究正官箴--明报6月1日

食水含铅超标调查委员会的报告指出，本来有完善审查制度以避免使用不合格焊料，现实中的审查制度却沦为纸上制度，各方推卸责任，最终居民受害至深。屋邨食水含铅超标被揭发之后，从各方披露的资料和事态都已显示，水务署、房屋署、承建商和水喉匠等持份者有不可推卸责任；调查报告根据专家论证和证人作供的证辞，为此盖棺定论。不过，即使多方持份者集体失职，从报告就事态的角色缕述，显示水务署须负上主要责任，水务官员一些举措是否恰当、是否符合公衆利益，值得深究。

屋邨食水含铅爆发之后，水务署在受影响11个屋邨抽取测试的1325个食水样本都是＂经彻底冲透样本＂，即是打开水龙头放水约2至5分钟后收集的样本。当时舆情对这些样本能否反映含铅食水的真实情况提出质疑，但是水务署充耳不闻，坚持自行其是。调查报告指出，水务署取样＂有关数据既不能用以估算供饮用和煮食用水的平均含铅量，也不足以作为评估健康风险的基础＂。专家以电脑流体力学模型，在供水链之内，包括静止和打开水龙头之后铅的状况，取得独立数据。

专家按设计模型取得的食水样本，有47.2％＂头浸水＂含铅超标，而按水务署办法取样的食水，则只有8%含铅超标，两组数据差距甚大。水务署坚持以＂经彻底冲透＂取样，有其理据，只是若当时按专家的方法取样，得出样本含铅超标近半，整体社会对食水含铅的关注程度肯定不一样，政府面对的压力也大增。现在事态已经事过境迁了，不过，调查报告直指＂水务署取样，对调查内部供水系统是否含铅毫无用处＂，结论直接不含糊，反映调委会对水务署的不信任。

调查有这样一段描述：＂现任水务署署长在水质科学方面的专业知识可能不足，以致未能透彻理解《准则》（即是以每公升食水含铅10微克的世卫基准），但他身为高级政府官员，理应明白采用冲透后样本的安排并不妥善。尽管水务署有多次机会修订其取样规程，奈何始终坚持己见，这难免令人觉得水务署的首长级官员有其预设立场，为该署辩护。＂调委会对水务署长的批评，涉及专业能力和行事，语态虽然平和，但是绝不客气，也表达对水务署长的质疑，报告建议为全港公共屋邨检验食水，指明须＂收集静水样本测试＂，或许与此有关。

调查报告还批评水务署在食水含铅超标揭发之后，不但没有深入检讨，以谋改善，反而修订《水安全计划》，撤回水务署应负的责任，包括删去＂在确保客户水龙头食水安全方面担当关键角色＂，代之以＂在管制内部供水系统方面担当规管角色，以保障水质＂云云。在铅水事态风头火势之际，水务署如此推卸责任，报告认为＂香港市民一定深感失望＂。水务署淡化自己在食水安全的角色和责任，不知道是否获得授权或有什么考虑；类似性质的行为，在战场上或许会被视为临阵脱逃，是极其严重的事，须面对军法惩处。

调委会的工作范围虽云不涉及追究官员责任，但是调查报告揭示水务署的失职失当，明确而具体。特别是食水取样规程，水务官员在衆多非议声中我行我素，被调委会评价为＂毫无用处＂，而后果可能是置公屋居民健康于巨大风险之中。至于铅水超标揭发之后，水务署单方面淡化法定角色、推卸责任，按正常情况下，也很难理解为此乃政府容许的行为。

政务司长林郑月娥回应调委会的报告，仍然认为铅水事件反映问题存在已久，制度令监管出现问题。至于会否究责官员，她说要一名官员负上个人责任是严肃的事，除非有个别官员有法不依，或利用个人权力作有违公衆利益的事等，但是她认为铅水事件并无这样的情况。数月前，林郑月娥在立法会交代铅水事件之时，已经表露不会追究个别官员的取态，她昨日的说法没有新意。铅水为祸，乃数十年历任水务官员留下来的＂苏州屎＂，那是事实。不过，调查报告批评水务官员之不济和不当，取样规程和临阵脱逃都是揭发铅水超标之后，此乃事实确凿、不容抵赖和影响极坏之事，这类官员给公务队伍带来极坏观瞻，而他们竟然续享高薪厚禄，也严重抵触了社会普遍的同理心，进一步打击政府的管治威信。就一名官员为施政失当担起个人责任，确实是严肃的事，可是对市民而言，要求官员有足够能力、愿意承担、不推卸责任，也是严肃之事。政府对官员适任的权衡，须好自为之。（完）

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