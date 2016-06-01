期货日报：基本面继续施压，沪铜将重回3,5000元/吨一线

以下内容节选自6月1日的《期货日报》：

5月下旬，受美联储下半年加息预期升温以及我国4月宏观经济数据普遍回落的影响，国内铜价创三个月以来的新低并跌破35000元/吨。月末，美元指数高位振荡，原油突破50美元/桶关口提升市场风险偏好，伴随着国内铜库存快速下降以及伦铜现货升水走高，铜价低位企稳。我们认为，短期内铜价或迎来修复行情，但后市受制于供应压力仍将偏弱运行。

总体上，在当前精矿加工费水平下，冶炼企业生产维持平稳状态，供应仍充裕。随着进入季节性消费淡季，基本面偏弱格局仍将令铜价承压。人民币贬值预期或令短期铜价内强外弱，但后市铜价仍将偏弱运行，预计沪铜波动重心将重回35000元/吨一线。(完)

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