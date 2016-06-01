港报社评：铅水监管沦一纸空文--星岛日报6月1日

《食水含铅超标调查委员会报告》发表，批评＂公屋铅水＂事件中的所有持份者＂集体失职＂，多重屏障审查制度沦为＂纸上制度＂。当中暴露的问题，不但直接涉及公屋食水安全的两个政府部门要进行全面检讨和改革，其他涉及食品和建筑安全领域的监管部门，都应该引以为监。

这份包含了哈佛大学教授等权威专家意见的独立调查报告，批评事件各方推卸责任，＂由于所托非人，最终结果就是居民受害至深。＂

当中的持份者，政府部门包括水务署和房屋署，两个署长和所属政策局的局长，昨日在政务司司长林郑月娥主持的记者会上，逐一向市民致歉。至于民间持份者，包括总承建商、分判商和持牌水喉匠，有的将面对政府索偿，有的更可能面对刑事调查或检控。

报告打破港人的集体迷思，当局一直倚仗为安全标准的世界衞生组织＂暂定准则值＂，原来并不安全。国际专家共识是血含铅量并没有＂安全＂水平，就算低于世衞所订每一百毫升不逾十微克的水平，都会对不同器官系统造成损害。世衞因应不同地区的现实条件限制而订出这个参考水平，本港作为早已弃用铅喉的先进社会，完全有能力把可接受水平降至五微克以下。

水务署照搬世衞的参考水平，遭委员会批评为没有考虑香港的本地需要及情况。同样，当局抽取水办化验时放弃＂头浸水＂，亦遭委员会批评没有考虑到这些水可能会被居民饮用的实际情况。

这种囫囵吞枣的做法，反应官僚系统为求有准则可依，未能充分考虑如何以此为参考基础，来发挥对港人安全健康的最大保障。官僚运作注重有标准可倚，有程序可跟，而且会制订一套很详细的程序，有时忽略反省有关程序能否真正达到监管目的。

例如沿用已久对喉管安装必须由持牌水喉匠负责的规定，以现时兴建单位之多和持牌水喉匠之少，单是首先验出食水含铅超标的启晴邨，一个持牌水喉匠要负责五千个单位，根本不可能，却没有人质疑有关程序不妥。有持牌水喉匠沦为替分判商签纸的工具，纸面上满足了当局的监管程序要求，实际上是一纸空文。

委员会指出监管上的种种纰漏，官僚却把委员会所狠抨的＂集体失职＂诠释为部门和制度的问题，集体责任变成没有个人需要负责。但是，制度是人订出来的，亦靠人来维持，当中是否完全没有人犯错，没有人疏忽？

这些偏重表面程序，靠＂纸上监管＂走过场的情况，并不限于今次事件中的政府部门。其他政府部门都不能因循墨守成规，须严谨地想多一层：沿用的各种程序是否过时？会否遭人滥用而不察觉？从而确保这些程序能够真正达到防范作弊和解决问题的目标。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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