港报社评：经济数据喜忧参半，聚焦发展首务克难--文汇报6月1日

最新经济数据显示，本地的经济态势喜忧参半：首4个月访港旅客按年跌8.8%，但4月份的情况已有改善，内地过夜客升2.7%；此外，4月份零售销售额达352亿元，虽按年跌7.5%，但也是3个月以来最小的跌幅，反映出有止跌回稳的迹象。面对这些有忧有喜的情况，全社会更应该努力减少无谓的内耗和争拗，继续秉持居安思危的意识，全神贯注地投入到经济发展和民生改善事务上，既准备好抵御可能出现的经济下行风险，亦努力争取把经济回稳的势头扩大和持续。

瑞士洛桑管理学院周一发布本年度的全球竞争力排名，香港力压美国和瑞士，重新成为全球最具竞争力的经济体。然而，在肯定竞争优势的同时，亦不能忽视本地经济所存在的隐忧和短板。作为传统支柱产业，零售和旅游业处于持续低迷不景之中。据统计处数字显示，本港的零售销售总额已连跌14个月，而4月的访港旅客人数也较去年同期下跌2.1%，首4个月更按年下跌8.8%。香港的经济形势，其实是喜忧参半，有亮点更有危机，故此港人要全面而客观地看待，既无须妄自菲薄，也不能盲目乐观。

应该看到，尽管笼罩旅游零售业的阴霾短时间内难以散去，但一直以来政府、社会和业界所采取的努力和帮扶措施，并非毫无功用。种种迹象显示，这些行业已经有了改善。例如4月零售业销售虽然仍是下跌状态，但跌幅已相较前月收窄逾2个百分点，是近3个月以来的最佳成绩。虽然访港旅客总体数量无法扭转颓势，但4月份的过夜内地与非内地旅客已相较同期分别升2.7%及6.7%，这说明政府加大对海内外旅客的宣传攻势，业界透过强化优质服务和优惠力度，提升旅游业的吸引力，是一条可行的吸客办法，应该继续推广、坚持、深化下去。

环球经济环境晦暗不明，美国加息步伐更是增添了资本市场的不确定性，作为产业结构单一的＂细小外向型＂经济体，香港的经济抗压能力和抵御风险能力都需要巩固和提升，以应对可能出现的外围经济波动和下行挑战。在内需疲软和支柱行业遭遇瓶颈的背景下，若不尽快寻找和拓展新的经济增长点，就是任由香港过去积累的竞争优势被不断消耗。逆水行舟，不进则退。香港作为中国的特别行政区和联通中国与世界的＂超级联系人＂，应该搭乘＂十三五＂规划、＂一带一路＂建设以及亚投行的发展快车，凝心聚力谋发展，实现经济转型升级，进一步巩固和提升自身的优势地位。而拖累社会发展脚步的无谓政争和争拗，则应该立即停止，否则无异于＂自己倒自己米＂。（完）

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