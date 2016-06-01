国际油市：油价下跌，因中东产出不减且担心中国需求

交易商表示，油价下跌是因为石油输出国组织(OPEC)的中东成员国产量可能上升。OPEC本周将在维也纳开会，讨论其市场政策。多数分析师称其将继续把重心放在保护市场份额，而不是控制产量以拉抬油价。

摩根士丹利在给客户的研究报告中表示，“许多OPEC成员国...有成长计划，因此现在减产可能会妨碍这些目标。”

许多中东产油国，包括沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗及阿联酋在内，都在扩大对亚洲市场的供应，积极争抢市场份额。

但在需求方面，摩根大通称其担心中国的经济状况。

英国银行巴克莱表示，继数月以来的资金大举流入之后，油市也出现“投资者疲劳”迹象。

周二公布的路透调查结果显示，全球原油供应过剩可能限制今年的油价涨幅，尽管有一连串意外的供应中断以及美国页岩油产量下降。 (完)

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