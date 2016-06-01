国际油市：油价下跌，因中东产出不减且担心中国需求

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
交易商表示，油价下跌是因为石油输出国组织(OPEC)的中东成员国产量可能上升。OPEC本周将在维也纳开会，讨论其市场政策。多数分析师称其将继续把重心放在保护市场份额，而不是控制产量以拉抬油价。
摩根士丹利在给客户的研究报告中表示，“许多OPEC成员国...有成长计划，因此现在减产可能会妨碍这些目标。”
许多中东产油国，包括沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗及阿联酋在内，都在扩大对亚洲市场的供应，积极争抢市场份额。
但在需求方面，摩根大通称其担心中国的经济状况。
英国银行巴克莱表示，继数月以来的资金大举流入之后，油市也出现“投资者疲劳”迹象。
周二公布的路透调查结果显示，全球原油供应过剩可能限制今年的油价涨幅，尽管有一连串意外的供应中断以及美国页岩油产量下降。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/戴素萍 审校 张若琪/王颖)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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