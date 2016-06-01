《全球重要经济事件一览表》--6月1日-6月8日

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6月1日(三)

----中国国务院副总理张高丽赴俄罗斯举行中俄能源合作委员会第十三次会议并出席第二届中俄中小企业实业论坛，访问阿塞拜疆、格鲁吉亚和亚美尼亚，至6月7日。

华盛顿--美联储公布经济状况褐皮书(1800)。

布鲁塞尔--欧洲工商峰会，主题为“探讨欧洲的未来”(至6月2日)，发言嘉宾包括欧元集团主席迪塞尔布洛姆、欧盟执委会主席贾克、欧洲议会议长舒尔茨、欧洲理事会主席图斯克和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德等。

雷克雅未克--冰岛央行宣布利率决定(0800)。

东京--前日本央行政策委员会审议委员白井早由里就央行应如何克服通缩并提振经济发表看法(0300)。

法兰克福--德国央行召开银行监管会议，欧洲央行执委劳滕施莱格(Sabine Lautenschlaeger)与德国央行执委多姆布雷特(Andreas Dombret)将出席会议。劳滕施莱格将在德国央行座谈会上发表谈话。

斯德哥尔摩--瑞典央行公布半年一度的金融稳定报告(0730)。

曼谷--泰国央行总裁威拉泰会见外国媒体，阐述泰国经济面临的挑战以及他的应对策略(1200)。

吉隆坡--世界经济论坛东盟峰会(至6月2日)。

6月2日(四)

北京--中国资本市场峰会。

宁波市--中国国家发改委主办的“APEC城镇化高层论坛2016”(至3日)。

纽约--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利主持纽约经济俱乐部午餐会，与Alphabet执行董事长施密特(Eric Schmidt)会面(1530)。

美国切斯努特山--美国前财长萨默斯在一次会议上发表演说(1245)。

美国切斯努特山--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)在一次会议上发表演说(1700)。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔出席证券业及金融市场协会的一场讨论会(1235)。

伦敦--英国央行总裁卡尼召开记者会，展示新版5英镑钞票(1300)。

日本钏路--日本央行审议委员佐藤健裕对当地商界领袖讲话。

维也纳--欧洲央行管委会会议，之后宣布利率决定(1145)，央行总裁德拉吉召开记者会(1230)。

维也纳--欧洲央行总裁德拉吉和奥地利央行总裁诺沃特尼在奥地利央行成立200周年纪念仪式上发表讲话。

斯德哥尔摩--瑞典央行第一副总裁约希尼克发表演说(0705)。

加拿大新斯科舍--加拿大央行副总裁Lawrence Schembri发表讲话(1445)。

奥斯陆--挪威统计局公布最新经济预估。

阿姆斯特丹--荷兰央行公布半年度经济预估(1530)。

6月3日(五)

中国西安--20国集团(G20)农业部长会议。

华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德就经济情势及货币政策发表演说(1630)。

斯德哥尔摩--瑞典央行举办主题为“重新思考央行职责”的会议(至6月4日)。

瑞典桑德港--瑞典央行副总裁扬松发表演说(0915)。

法兰克福--德国央行发布最新经济预估(0630)。

6月4日(六)

斯德哥尔摩--美国克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特参加瑞典央行举办的讨论会，主题为“宏观稳定与金融稳定之间的关联”(0700)。

渥太华--加拿大央行总裁波洛兹发表演说(1615)。

6月5日(日)

深圳--第十八届中国风险投资论坛。

6月6日(一)

费城--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦发表演说(1630)。

赫尔辛基--美国波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦出席 Global Interdependence Center的中央银行系列讨论会(0615)。

法兰克福--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧在ESRB国际会议发表演说(0800)。

奥地利布雷根茨--奥地利财长谢林会见记者(1600)。

6月7日(二)

澳门--太湖世界文化论坛第四届年会(至9日)。论坛主题为“合力建设人类命运共同体的新文明”；中国国家领导人和外国政要、国内外著名专家、中外企业领军人物、国际组织代表、新闻媒体将出席。

法兰克福--欧洲央行公布2016年经济趋同报告(0800)。

悉尼--澳洲央行举行议息会议(0430)。

巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至6月8日)。

月8日(三)

首尔--国际货币基金组织(IMF)官员与韩国当局举行年度磋商后召开记者会(0600)。

多伦多--加拿大财长摩尔诺(Bill Morneau)在经济学人杂志主办的创新峰会上发表演讲。

惠灵顿--新西兰央行宣布货币政策声明及利率决定(2100)。

巴西利亚--巴西央行宣布利率决定(2200)。

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

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