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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 09:07 BJT

格林大华期货：郑棉有望展开新一轮涨势

以下内容节选自6月1日的《期货日报》：

棉花主力合约1609自4月20日创出13450元/吨的高点后，开始回调整理，并于12200—12800元/吨区间反复振荡后，近日再度走高且有望冲击前期高点。整体上看，国际盘面走强，国内现货供给偏紧，加上储备棉拍卖形势良好、下游纺织品需求回暖等，使得棉花市场多头信心增强。对于后市，短期内可关注前高阻力位的压力情况，如能形成有效突破，则郑棉将展开新一轮的涨势。

支撑棉花维持升势的因素正在增加，尽管短期内面临前期高点的阻力位，但受基本面因素支持，预计棉价突破前高并展开新一轮上涨行情或只是时间问题。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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