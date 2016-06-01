格林大华期货：郑棉有望展开新一轮涨势

棉花主力合约1609自4月20日创出13450元/吨的高点后，开始回调整理，并于12200—12800元/吨区间反复振荡后，近日再度走高且有望冲击前期高点。整体上看，国际盘面走强，国内现货供给偏紧，加上储备棉拍卖形势良好、下游纺织品需求回暖等，使得棉花市场多头信心增强。对于后市，短期内可关注前高阻力位的压力情况，如能形成有效突破，则郑棉将展开新一轮的涨势。