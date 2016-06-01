台湾金融：A股若纳入MSCI料转进金额不大，成立小组研议后续影响--金管会

路透台北6月1日 - 台湾金管会主委丁克华周三称，若A股纳入MSCI明晟指数，由于全球资金非常宽松，MSCI资金只是一小部分，即使部分资金转进，预计金额也不会太大。

丁克华今日赴立法院财委会备询及受访时指出，台股在MSCI后续的发展对台湾将有重大影响，将成立小组研议如果A股纳入后对台股权重影响及如何升级台股至开发市场等。

“我们知道(MSCI纳入A股)整体影响可能不会太大，可是还是要重视。 ”他说。

前金管会主委、现任国民党籍立委曾铭宗表示，台股早已不在MSCI升格已开发市场的观察名单，建议金管会成立小组研议原因为何及如何才能升级开发市场，减少MSCI纳入A股后对台股的影响。

至于今年金融业获利，丁克华则指出，以目前数字来看今年银行、证券、保险业获利能达到5,000亿台币，但后续还要看经济环境而定。据金管会资料显示，去年上述三业税前盈余共计5,555.3亿台币。

大陆授信曝险方面，他称，银行间对大陆授信曝险皆设有防火墙，目前对大陆曝险占净值比已降至0.55倍，且对陆授信备抵呆帐覆盖率也提高至1%。

金管会此前公布今年第一季底台湾全体银行业在中国大陆曝险金额总计1兆(万亿)6,078.54亿台币，占净值比重再走低至0.56倍。