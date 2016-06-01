期货日报：沪胶空头增持力度更大

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
以下内容节选自6月1日的《期货日报》：
5月的最后一个交易日，沪胶主力1609合约盘初在多头增仓的推动下振荡走高，然而，由于缺乏进一步拉升的意愿，部分多头主动离场。此时，空头借机打压，而多头也不甘示弱，伴随着持仓量的增加，多空双方在10500—10600元/吨的区间内展开激烈争夺。尾盘，空头力量骤增，部分多头离场令期价小幅收跌。
通过观察主力持仓动向，可以发现，多数席位选择多、空同时增仓，只不过在增持幅度上有所不同，表明主力对后市行情并没有太明确的方向选择。同时，空头第一位和多头第二位立场的微妙转变，也预示着后市难以走出流畅行情，价格或在纠结中前行。(完)
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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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