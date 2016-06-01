期货日报：沪胶空头增持力度更大

以下内容节选自6月1日的《期货日报》：

5月的最后一个交易日，沪胶主力1609合约盘初在多头增仓的推动下振荡走高，然而，由于缺乏进一步拉升的意愿，部分多头主动离场。此时，空头借机打压，而多头也不甘示弱，伴随着持仓量的增加，多空双方在10500—10600元/吨的区间内展开激烈争夺。尾盘，空头力量骤增，部分多头离场令期价小幅收跌。

通过观察主力持仓动向，可以发现，多数席位选择多、空同时增仓，只不过在增持幅度上有所不同，表明主力对后市行情并没有太明确的方向选择。同时，空头第一位和多头第二位立场的微妙转变，也预示着后市难以走出流畅行情，价格或在纠结中前行。(完)

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