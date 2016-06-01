全球金市：现货金延续升势，因美元和亚股下跌

亚洲股市周三下滑，因原油价格走低抑制投资者对高风险资产的买兴；此外美国公布好坏不一的经济数据后，美元兑欧元和日圆近期的涨势停顿。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下滑0.3%。美元指数 从周一触及的两个月高位95.895回落至95.802。

美国4月消费者支出增幅创逾六年来最大，因家庭在汽车方面的支出增加，暗示经济成长加速可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。

在意外强劲的4月个人支出数据出炉后，亚特兰大联储GDPNow模型周二显示，美国经济第二季增长环比年率料为2.9%。

日本首相安倍晋三若是把消费税上调时间推迟两年半，基本上形同放弃财政改革，日本信评将岌岌可危，降评导致企业借贷成本上升的风险也将增大。

根据最新数据，美国铸币局5月售出了76,500盎司美国鹰洋金币，较前月下降27.5%。(完)

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