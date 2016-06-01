全球金市：现货金延续升势，因美元和亚股下跌

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
亚洲股市周三下滑，因原油价格走低抑制投资者对高风险资产的买兴；此外美国公布好坏不一的经济数据后，美元兑欧元和日圆近期的涨势停顿。
MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下滑0.3%。美元指数 从周一触及的两个月高位95.895回落至95.802。
美国4月消费者支出增幅创逾六年来最大，因家庭在汽车方面的支出增加，暗示经济成长加速可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。
在意外强劲的4月个人支出数据出炉后，亚特兰大联储GDPNow模型周二显示，美国经济第二季增长环比年率料为2.9%。
日本首相安倍晋三若是把消费税上调时间推迟两年半，基本上形同放弃财政改革，日本信评将岌岌可危，降评导致企业借贷成本上升的风险也将增大。
根据最新数据，美国铸币局5月售出了76,500盎司美国鹰洋金币，较前月下降27.5%。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚/徐文焰；审校 郑茵/张若琪)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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