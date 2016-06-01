中投期货：大连焦炭期货短期下方空间有限

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
以下内容节选自6月1日的《期货日报》：
焦炭期货结束了4月的疯涨势头，转入弱势。截至昨日收盘，焦炭主力合约单月累计下跌23.08%，且由之前的升水转为贴水。在粗钢产量居高不下以及焦煤供应偏紧的背景下，焦炭期货继续下行的空间不大。
目前钢厂仍处于扩产阶段，焦炭在需求端有支撑；焦煤供应偏紧，价格强势，焦炭在成本端有支撑。另外，主力合约经过前期的下跌，处于深度贴水状态，故短期内焦炭期货价格再度大幅下行的可能性不大。(完)
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注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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