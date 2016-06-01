创元期货：大连玉米期货中期反弹开始

不过，中短期来看，玉米已经启动了反弹行情，主要原因有三：一是5月27日的大阳线突破了连结A点、B点、C点和D点所构成的缓跌趋势线；二是4月1日的最低点已经接近2008年年底的跳高缺口；三是周K线上形成了强烈的底部背离信号。结合以上几个因素，短期内，操作上可择机加多。(完)