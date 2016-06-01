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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 09:37 BJT

创元期货：大连玉米期货中期反弹开始

以下内容节选自6月1日的《期货日报》：

　　玉米自2015年4月破位下行以来，始终运行在熊市通道，最大跌幅达40%。其间，并未产生过明显的反弹行情。因此，玉米长期仍无走牛特征。

　　不过，中短期来看，玉米已经启动了反弹行情，主要原因有三：一是5月27日的大阳线突破了连结A点、B点、C点和D点所构成的缓跌趋势线；二是4月1日的最低点已经接近2008年年底的跳高缺口；三是周K线上形成了强烈的底部背离信号。结合以上几个因素，短期内，操作上可择机加多。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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