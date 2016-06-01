台湾汇市：台币兑美元走升，外资汇入及澳洲GDP优预期激励亚币跳涨

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透台北6月1日 - 台币兑美元 周三早盘走扬。汇银人士指出，受到外资持续大举汇入，及澳洲公布第一季GDP优于预期激励，韩元和人民币等亚币瞬间跳升，台币亦跟着走高，惟后续须观察外资及央行动作。
他们表示，澳洲上午公布第一季GDP增长1.1%，带动澳币和纽币两大商品货币冲高，人民币和韩元亦应声往上攻，引爆外资美元卖盘大举出笼，台币在外资汇入和亚币走涨两大力量拉抬下，再度攻破32.600价位。
〞韩元急涨、外资直接丢美元，台币顺势升破32.600。〞一位大型商银交易员说。
他们指出，台股走涨及澳洲GDP优于预期，早盘外资纷纷抛出美元；而美元买盘暂持观望态度，促使台币盘中顺利升破32.600大关。
澳洲第一季GDP较前季增长1.1%，增幅超出预估，澳元兑美元 周三上扬近0.005美元。
早盘台币在32.581-32.642间波动，上日区间则在32.585-32.645。
本地时间10:29，韩元兑美元 报1,189.6，上日收在1,191.7；台股加权指数 上涨0.68%。
在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由溢价转为折价，显示市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇 32.566/32.606，上日收在32.605。
交易员预测今日主要实质交易区间：
•32.550-32.650。
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1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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