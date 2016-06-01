台湾汇市：台币兑美元走升，外资汇入及澳洲GDP优预期激励亚币跳涨

路透台北6月1日 - 台币兑美元 周三早盘走扬。汇银人士指出，受到外资持续大举汇入，及澳洲公布第一季GDP优于预期激励，韩元和人民币等亚币瞬间跳升，台币亦跟着走高，惟后续须观察外资及央行动作。

他们表示，澳洲上午公布第一季GDP增长1.1%，带动澳币和纽币两大商品货币冲高，人民币和韩元亦应声往上攻，引爆外资美元卖盘大举出笼，台币在外资汇入和亚币走涨两大力量拉抬下，再度攻破32.600价位。

〞韩元急涨、外资直接丢美元，台币顺势升破32.600。〞一位大型商银交易员说。

他们指出，台股走涨及澳洲GDP优于预期，早盘外资纷纷抛出美元；而美元买盘暂持观望态度，促使台币盘中顺利升破32.600大关。

澳洲第一季GDP较前季增长1.1%，增幅超出预估，澳元兑美元 周三上扬近0.005美元。

早盘台币在32.581-32.642间波动，上日区间则在32.585-32.645。

本地时间10:29，韩元兑美元 报1,189.6，上日收在1,191.7；台股加权指数 上涨0.68%。

在海外无本金交割远期外汇市场(NDF)方面，盘初指标一个月期美元/台币换汇点由溢价转为折价，显示市场看升台币；目前一个月美元/台币远汇 32.566/32.606，上日收在32.605。

交易员预测今日主要实质交易区间：

•32.550-32.650。

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元自两个月高点回落，英镑受退欧支持率升高打击

--《综述》美国消费者支出增幅为逾六年最大，房价和薪资上涨给民众壮胆