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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 09:46 BJT

《汇市简讯》澳元/美元跳涨，受澳洲GDP数据强于预期提振

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* 澳元/美元从0.7246跳涨至0.7293，此前公布的澳洲国内生产总值(GDP)数据强于预期

* 澳洲第一季GDP经季节调整后较前季增长1.1%，预估为增0.8%

* 澳洲第一季实质GDP经季节调整后较上年同期增长3.1%，若能保持该增速则经济增长良好

* 澳洲经济增长改善令人质疑澳洲央行是否还会进一步宽松政策

* 澳元/美元远高于200日移动均值0.7255

* 下道阻力位于100日移动均值0.7354(完)

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