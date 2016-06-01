《汇市简讯》澳元/美元跳涨，受澳洲GDP数据强于预期提振

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
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* 澳元/美元从0.7246跳涨至0.7293，此前公布的澳洲国内生产总值(GDP)数据强于预期
* 澳洲第一季GDP经季节调整后较前季增长1.1%，预估为增0.8%
* 澳洲第一季实质GDP经季节调整后较上年同期增长3.1%，若能保持该增速则经济增长良好
* 澳洲经济增长改善令人质疑澳洲央行是否还会进一步宽松政策
* 澳元/美元远高于200日移动均值0.7255
* 下道阻力位于100日移动均值0.7354(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 白云)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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