《汇市简讯》澳元/美元跳涨，受澳洲GDP数据强于预期提振

* 澳元/美元从0.7246跳涨至0.7293，此前公布的澳洲国内生产总值(GDP)数据强于预期

* 澳洲第一季GDP经季节调整后较前季增长1.1%，预估为增0.8%

* 澳洲第一季实质GDP经季节调整后较上年同期增长3.1%，若能保持该增速则经济增长良好