金属期市：伦铜延续上日跌势，因美国消费者支出超出预期强化升息前景

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏 观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.1，持平于上月 。路透调查预估中值为50。
美国4月消费者支出增幅创逾六年来最大，因家庭在汽车方面的支出增加，暗示经济成长加速可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/李爽 审校 王颖/张若琪)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选