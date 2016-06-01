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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 09:53 BJT

金属期市：伦铜延续上日跌势，因美国消费者支出超出预期强化升息前景

中国国家统计局和物流与采购联合会(CFLP)周三联合公布，中国宏 观经济先行指标--5月官方制造业采购经理人指数(PMI)为50.1，持平于上月 。路透调查预估中值为50。

美国4月消费者支出增幅创逾六年来最大，因家庭在汽车方面的支出增加，暗示经济成长加速可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)在短期内升息。 (完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 郑茵/李爽 审校 王颖/张若琪)

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