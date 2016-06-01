《汇市简讯》美元/日圆自110.42低位反弹，日本买需再度浮现

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
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* 美元/日圆从东京早盘低位110.42反弹至110.83
* 东京定盘前后浮现买需，但规模不大
* 除了交易资金流动外，美国非农就业报告出炉前东京市场的交投兴趣不大
* 日本进口商有交易需求，但投资者暂时对在110上方交投缺乏兴趣
* 一目均衡云区110.46-111.03目前是美元/日圆交投的参考指标
* 小时图基准线切入位110.88存在阻力，100小时移动均值110.45为云区下方底部提供支撑(完)
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全部现汇报价 (编译 许娜；审校 白云)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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