《汇市简讯》美元/日圆自110.42低位反弹，日本买需再度浮现

* 美元/日圆从东京早盘低位110.42反弹至110.83

* 东京定盘前后浮现买需，但规模不大

* 除了交易资金流动外，美国非农就业报告出炉前东京市场的交投兴趣不大

* 日本进口商有交易需求，但投资者暂时对在110上方交投缺乏兴趣