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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 09:59 BJT

《汇市简讯》美元/日圆自110.42低位反弹，日本买需再度浮现

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* 美元/日圆从东京早盘低位110.42反弹至110.83

* 东京定盘前后浮现买需，但规模不大

* 除了交易资金流动外，美国非农就业报告出炉前东京市场的交投兴趣不大

* 日本进口商有交易需求，但投资者暂时对在110上方交投缺乏兴趣

* 一目均衡云区110.46-111.03目前是美元/日圆交投的参考指标

* 小时图基准线切入位110.88存在阻力，100小时移动均值110.45为云区下方底部提供支撑(完)

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