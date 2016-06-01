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货币新闻 | 2016年 6月 1日 星期三 10:09 BJT

芝加哥期市：小麦续跌并触及一周低点，USDA报告助长供应增加预期

以下是0135GMT报价：
    
      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           463.75    -0.75  -0.16%    -3.69%     474.83   42
    CBOT玉米           402.75    -2.00  -0.49%    -2.42%     390.31   56  
    CBOT大豆          1070.75    -7.75  -0.72%    -1.45%    1050.88   50 
    CBOT稻米           $10.94    $0.00  +0.00%    -1.08%     $11.35   35
    美国原油           $49.06   -$0.04  -0.08%    -0.55%     $46.18   66
    汇率 
    欧元/美元          $1.113   $0.000  -0.03%    -0.16%
    美元/澳元           0.728    0.006  +0.76%    +1.46%

    附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆         CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米         CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦         CBOT小麦持仓       
    ICE棉花          ICE棉花持仓        
    ICE软性商品      谷物期货          
    橡胶市场报导     马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶     <0#SNR:>  泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶    <0#JRU:>  印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶  <0#SRU:>  马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶     <0#ARU:>  新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>

 (编译 李婷仪/张若琪 审校 王兴亚/王颖)

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