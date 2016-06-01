芝加哥期市：小麦续跌并触及一周低点，USDA报告助长供应增加预期

以下是0135GMT报价： 合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI 涨跌% 移动均值 CBOT小麦 463.75 -0.75 -0.16% -3.69% 474.83 42 CBOT玉米 402.75 -2.00 -0.49% -2.42% 390.31 56 CBOT大豆 1070.75 -7.75 -0.72% -1.45% 1050.88 50 CBOT稻米 $10.94 $0.00 +0.00% -1.08% $11.35 35 美国原油 $49.06 -$0.04 -0.08% -0.55% $46.18 66 汇率 欧元/美元 $1.113 $0.000 -0.03% -0.16% 美元/澳元 0.728 0.006 +0.76% +1.46% 附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完) CBOT大豆 CBOT大豆持仓 CBOT玉米 CBOT玉米持仓 CBOT小麦 CBOT小麦持仓 ICE棉花 ICE棉花持仓 ICE软性商品 谷物期货 橡胶市场报导 马来西亚棕榈油 上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH> 日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID> 新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY> 泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李婷仪/张若琪 审校 王兴亚/王颖)