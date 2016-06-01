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市场报道 | 2016年 6月 2日 星期四 06:37 BJT

****欧洲经济指标预测--6月2日-6月9日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  

    GMT时间  经济指标/活动                         公布时段     预估值     前值    
    
    5月30日当周
            
    6月2日(四)
    0830 英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)     5月        52.0       52.0
    0900 欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)            4月       +0.1%      +0.3%
                                  (较上年同期)                  -4.1%      -4.2%
    1145 欧洲央行再融资利率                           6月       0.00%      0.00%
                 存款利率                                      -0.40%     -0.40%  
    
    6月3日(五)
    0745 意大利Markit/ADACI服务业PMI                  5月        51.5       52.1
    0755 德国Markit服务业PMI                          5月        55.2       55.2
             Markit综合PMI                        5月终值        54.7       54.7
    0800 欧元区Markit服务业PMI                    5月终值        53.1       53.1
               Markit综合PMI                                     52.9       52.9
    0830 英国Markit/CIPS服务业PMI                     5月        52.5       52.3
    0900 欧元区零售销售 (较前月)                      4月       +0.3%      -0.5%
                    (较上年同期)                                +1.9%      +2.1%
    
    6月6日当周
    
    6月6-13日
    0700 英国Halifax房屋价格(较前月)                5月           --       -0.8%
                        (较上年同期)        截至5月的三个月       --       +9.2%
    
    6月6日(一)
    0600 德国工业订单(较前月)                       4月           --       +1.9%
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                 6月           --         6.2
    2301 英国BRC同店零售销售(较上年同期)            5月           --       -0.9%
    
    6月7日(二)
    0600 德国工业生产(较前月)                       4月           --       -1.3%
    0645 法国预算收支(亿欧元)                 截至4月底           --   赤字275.0
    0645 法国经常帐(亿欧元)                         4月           --      赤字18
             经季节调整贸易收支(亿欧元)             4月           --    逆差43.7
    0900 欧元区国内生产总值(GDP)(较前季)   第一季修正值           --       +0.5%
                            (较上年同期)                          --       +1.5% 
    
    6月8日(三)
    0715 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)            5月           --       +0.3%
                                (较上年同期)                      --       -0.4%
    0830 英国工业生产(较前月)                       4月           --       +0.3%
                     (较上年同期)                                 --       -0.2%
             制造业产出(较前月)                                   --       +0.1%
                       (较上年同期)                               --       -1.9%
    2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值           5月           --          41
    
    6月9日(四)
    0530 法国非农就业岗位(较前季)          第一季修正值           --      +0.20%
    0545 瑞士未经季节调整失业率                     5月           --        3.5%
             经季节调整失业率                                     --        3.5%
    0600 德国经季节调整后出口(较前月)               4月           --       +1.9%
             经季节调整后进口(较前月)                             --       -2.3%
             经季节调整后贸易收支(亿欧元)                         --     顺差236
    0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑)           4月           --   逆差31.14
             全球商品贸易收支(亿英镑)                             --   逆差112.0
    1000 德国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      6月           --       53.40
    1000 英国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      6月           --       51.00
    1000 法国汤森路透/益普索主要消费者信心指数      6月           --       40.20
    1000 意大利汤森路透/益普索主要消费者信心指数    6月           --       33.50
    (完) 
    
      
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