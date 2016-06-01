《路透晚报》--6月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国5月PMI显示经济动能边际减弱，但尚不足以触发新宽松节点

最新公布的三项中国5月PMI指数两降一持平，其分项指数中的新订单和价格指数均下行，显示内外需疲软之下，经济增长动能开始边际减弱。不过，鉴于房地产和基建投资仍在发力，中国经济暂无失速风险。

--中国央行：5月共开展SLF操作5.7亿元人民币，PSL共计增加1,088亿元

中国央行公告称，为满足金融机构临时性流动性需求，5月对金融机构开展常备借贷便利（SLF）操作共5.7亿元人民币，期限全部为隔夜，利率为2.75%，5月末SLF余额为4.0亿元。

--台湾数据：5月日经PMI跌至48.5的七个月来低位

5月PMI数值从4月份的49.7降至48.5，低于50.0临界值，显示台湾制造业景气状况连续第二个月放缓，整体放缓程度虽然仍算小幅，但已是2015年10月来最明显。

--台湾财政：将适时检讨债券发行制度，调整债务结构--财政部报告

台湾财政部表示，将适时检讨债券发行制度，定期适量发行债券，藉由债务基金举新还旧、举低还高财务运作，有效调整债务结构及降低政府债息负担。

【金融】

--中国金融：上海等多地监管部门要求辖内银行自查表外业务风险--消息

中国经济步入“L型”增长期，监管层将防范化解金融风险放在更加突出的位置。四位消息人士透露，包括上海、广东等多地监管部门近日要求辖内银行自查新兴表外业务和表内资产表外化等风险。

--《焦点》中国银行业者海外扩张受挫，大力加强合规管理

中国大型银行正在大力加强风险与合规管理；之前欧美当局对这些银行多次展开备受瞩目的司法和监管调查。

--中国金融：银监会拟丰富财务公司金融服务功能，关注行业企业效益下滑风险

上海证券报报导，为大力支持供给侧改革，中国银监会拟今年进一步丰富财务公司金融服务功能，继续探索开展延伸产业链金融服务试点，同时高度关注经济下行期因部分行业和企业集团效益下滑对财务公司可能产生的风险。

--中国金融：央行着手规范票据交易，拟三年内取消纸质票据--央视

中国中央电视台（CCTV）援引央行相关负责人称，将用两到三年时间取消现行的纸质汇票，通过电子汇票系统、网上清算系统降低票据业务和资金清算业务当中的风险。

--台湾金融：A股若纳入MSCI料转进金额不大，成立小组研议后续影响--金管会

台湾金管会主委丁克华称，若A股纳入MSCI明晟指数，由于全球资金非常宽松，MSCI资金只是一小部分，即使部分资金转进，预计金额也不会太大。

【固定收益】

--路透调查：中国6月货币政策料持稳，资金利率预期走高施压债市

2016年第六期汤森路透中国固定收益市场展望预期，中国央行6月维持基准利率和准备金率不变。中国高层定调经济L型走势，摒弃债务杠杆刺激模式，货币政策中性稳健，参与机构对二季度末的资金利率预期整体走高，金融债和信用债可能面临调整压力，国债表现分化。

--中国公开市场：今日进行950亿元七天逆回购，单日净投放250亿元

中国央行公开市场今日进行950亿元人民币七天期逆回购操作,单日净投放250亿元。

--新债招标：中国一年和10年国债结果高于预期，10年获2.6亿追加--业内人士

中国财政部公告称，上午招标续发行的10年期固息国债，获得2.6亿元人民币的追加发行，最终实际发行量为382.6亿元；同时续招标发行的一年期国债未获追加。

--台湾新债：苹果拟在台首发10亿美元30年零息债，以4.2-4.3%询价--消息

美国消费电子公司苹果拟首度在台湾发行美元债券，三位消息人士指出，苹果预计发行30年美元零息债。两位人士并称，两年内不赎回券以IRR(隐含年报酬率)4.2-4.3%对外询价，预计募集10亿美元。

--中国货币市场：月初流动性充足，6月上旬料宽裕局面维持

中国银行间市场流动性更趋宽松，月末缴税短暂过后，月初资金供给重返充足局面；而近期资金面并无更多不利因素影响，预计6月上旬宽裕格局将维持。

--中国债市动态：国债招标稍弱现券收益率微幅上行，PMI数据影响有限

中国银行间债市早盘现券收益率微幅上行，一级市场方面，两期国债中标收益率均高于前日估值。交易员称，早间出炉的5月官方PMI稍高于预期，市场情绪偏弱；不过官方与财新PMI分处荣枯线上方和下方，综合来看数据对后市方向的引导仍然有限。

【外汇】

--中国汇市：人民币收盘转跌为升挑战年内低点未果，短期料仍偏弱

中国人民币兑美元即期收盘小涨，盘中一度跌近百点，中间价连三日走贬，并继续刷新逾五年低点。交易员称，早盘美元强势提振客盘购汇需求，加上自营盘亦持有美元多头为主，大幅拉低汇价，但午后人民币测试年内低点6.5956元未果，美元多头开始出脱，止盈盘快速推高汇价，并尽数收复盘中跌幅。

--中国外汇：5月末CFETS人民币汇率指数97.15，较上月末升值0.03%--货币网

中国外汇交易中心称，其计算的2016年5月31日（周二）CFETS人民币汇率指数为97.15，较上月末升值0.03%。

--中国外汇：中联重科与特雷克斯的并购交易不存在政策障碍--外管局

中国国家外汇管理局称，中联重科与特雷克斯的并购交易，外汇管理方面并不存在政策障碍。支持有条件、有能力的企业加快“走出去”步伐，增强企业国际化经营能力，促进对外直接投资健康有序发展。

【证券/行业】

--中国股市：沪综指小幅收跌，经济数据平稳大盘缩量震荡整理

中国股市沪综指小幅收跌。分析师指出，今日公布经济数据平稳，大盘缩量震荡整理。继昨日强劲反弹后，短期市场重心有所上移，但存量资金主导的格局并未发生明显变化，大盘连续上攻动能不足，昨日表现抢眼的金融股今日领跌大盘。沪综指60日均线技术性压力较大，短期若无法放量突破此点位，大盘不排除在此再次陷入盘局。

--《焦点》中国股指期货贴水意外收窄，对冲基金期待“限空令”松绑

自中国去年中股灾以来，国内对冲基金们一直是处境尴尬，“限空令”令期指贴水严重，既定中性量化投资策略已无法实现。不过近日期指贴水逐步缩窄，业内开始猜测未来期指的政策面是否有变？

--中国房地产：5月百城住宅均价同环比双涨且涨幅扩大，二线热度不退

中国指数研究院公布的百城新建住宅均价5月同环比双双上涨，且涨幅进一步扩大，易居一手房价格288指数亦呈现相同走势，显示中国楼市仍持续回暖，尤以二线城市为甚。

--中国期货：上期所称修订风控和套利管理办法，增加交易和持仓限额等制度

中国上海期货交易所发布风险控制管理办法修正案，增加交易限额制度，且套期保值持仓头寸实行审批制度；交易所可以根据市场情况，对不同的上市品种、合约，调整会员或者客户的持仓限额。

--中国证券：股指期货周二瞬间跌停系套保客户卖单触发技术性卖盘--中金所

周二上午中国股市沪深300指数期货主力6月合约IF1606出现瞬间跌停，中国金融期货交易所当日晚间就此公告称，经查是由于某套保客户398手市价卖出委托连续成交，并触发市场技术性卖盘所致；其间交易对手高度分散。

--中港个股：工行称董事长姜建清因年龄原因辞职，由易会满接任

以资产计中国最大银行--工商银行公告称，因年龄原因，姜建清今日辞任该行董事长、执行董事、董事会战略委员会主席及委员职务；董事会并审议通过选举副董事长易会满担任董事长以及董事会战略委员会主席的议案。

--中国个股：海南航空将收购维珍澳航13%的股份，涉及金额为1.59亿澳元

人民日报报导称，中国第四大航空公司--海南航空股份有限公司将收购维珍澳大利亚航空公司13%的股份。该协议涉及金额为1.59亿澳元（1澳元约合4.8元人民币）。 (完)